Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 132,06 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,50 Prozent.

Die Unsicherheit bleibt angesichts des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump hoch. Er verschärfte den Ton und drohte der Europäischen Union erneut mit Zöllen. Trump beklagte das Handelsdefizit der USA und sagte, die Europäische Union würde keine Autos und keine landwirtschaftlichen Produkte aus den USA kaufen. Zudem forderte er die EU auf, mehr Öl und Gas zu importieren.

Der richtungslose Handel am Anleihemarkt wird sich nach Einschätzung der Dekabank fortsetzen. Zwar wird unter anderem EZB-Präsidentin Christin Lagarde im Tagesverlauf auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen. Impulse mit Blick auf die künftigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden aber am Markt nicht erwartet. Laut Dekabank sei bei den kommenden zwei Zinsentscheidungen jeweils eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte eingepreist. Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht erwartet./jsl/jkr/jha/