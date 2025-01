dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Rekordrally wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD IN SICHT - Nach einem Tag Pause dürfte der Dax am Mittwoch seine Rekordjagd wieder aufnehmen. Der Dow Jones Industrial hatte in New York seine Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies bringt dem Dax nun eine positive Vorgabe. Zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex ein halbes Prozent höher auf 21.154 Punkte. Dies würde für eine neue Bestmarke reichen, denn die alte vom Montag liegt bei knapp 21.055 Punkten. Am Vortag war der Dax an dieser knapp gescheitert. Dreh- und Angelpunkt bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte. Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings gehen die Experten der Bank davon aus, dass mittelfristig drastische Maßnahmen zu erwarten sind. Eine Überprüfung der Außenhandelspolitik solle bis April die notwendige Grundlage dafür schaffen.

USA: - PARTY GEHT WEITER - Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche schwungvoll begonnen. Damit knüpften sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre kräftigen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag an. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Dienstag im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember und schloss 1,24 Prozent höher bei 44.025,81 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump erwägt mit Blick auf China weiterhin höhere Zölle zum Schutz der eigenen Wirtschaft. Dies belastete die Märkte des Landes. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 1,1 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte im späten Handel 1,6 Prozent ein. Freundlich war die Stimmung hingegen in Japan. Dieser Markt folgte den freundlichen Vorgaben aus den USA. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsschluss um 1,6 Prozent zu.

DAX 21.042,00 0,25% XDAX 21.130,63 0,51% EuroSTOXX 50 5.165,96 0,03% Stoxx50 4.482,26 0,39% DJIA 44.025,81 1,24% S&P 500 6.049,24 0,88% NASDAQ 100 21.566,51 0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,87 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0416 -0,04% USD/Yen 155,85 0,21% Euro/Yen 162,33 0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 105.678 -0,44% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 75,44 -0,39 USD WTI 79,03 -0,26 USD

