dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 22.01.2025 - 17.00 Uhr

EU kontert Trumps Kritik am Handelsdefizit

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat neue Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Handelsbilanz zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zurückgewiesen. Das von Trump behauptete Handelsdefizit von 350 Milliarden Dollar zuungunsten der USA gebe es nicht, sagte ein Sprecher in Brüssel. Fakt sei, dass die EU und die USA komplementäre Stärken hätten. "Wir haben einen Überschuss im Warenhandel, während die USA einen Überschuss im Dienstleistungshandel haben", sagte er.

US-Justizministerium richtet sich auf Anti-Migrationskurs aus

WASHINGTON - Um gegen illegale Einwanderer vorzugehen, setzt das US-Justizministerium unter dem neuen Präsidenten Donald Trump auch auf Anti-Terror-Einheiten der Bundespolizei FBI. Der geschäftsführende Justizminister Emil Bove wies die Spezialeinheit an, "bei der Ausführung der einwanderungsbezogenen Initiativen von Präsident Trump zu helfen", heißt es in einem internen Dokument, das "Politico" veröffentlichte und aus dem auch andere US-Medien zitierten.

Scholz bei Macron: 'Europa wird sich nicht ducken'

PARIS - Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich gemeinsam dafür ausgesprochen, dem neuen Kurs der US-Regierung unter Präsident Donald Trump mit einem selbstbewussten und geeinten Europa zu begegnen. "Wir sind stark, wir stehen zusammen", sagte Scholz zwei Tage nach der Vereidigung Trumps bei einem Kurzbesuch in Paris. "Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein." Auf dieser Basis wolle man mit Trump zusammenarbeiten.

Bundesbank: Schwäche der deutschen Wirtschaft hält an

FRANKFURT - Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesbank bis ins laufende Jahr ziehen. "Auch im ersten Vierteljahr 2025 dürfte es der deutschen Wirtschaft noch nicht gelingen, sich aus der lang anhaltenden Stagnationsphase zu befreien", heißt es im Monatsbericht Januar der Notenbank.

Von der Leyen kündigt Plan für bezahlbare Energie an

STRASSBURG - Die EU-Kommission will im Februar einen "Plan für bezahlbare Energie" vorstellen. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Rede im Europaparlament in Straßburg an. Viele Details zu dem Plan nannte sie nicht.

Trudeau stellt 'robuste' Antwort auf Trump-Zölle in Aussicht

MONTEBELLO/PEKING - Kanadas scheidender Premierminister Justin Trudeau hat eine "robuste" Antwort auf etwaige "ungerechte" Zölle des neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigt. "Alles ist auf dem Tisch, und ich unterstütze den Grundsatz von Dollar-für-Dollar angepassten Zöllen", sagte er nach einer Klausur seines Kabinetts. Kanada stehe aber auch bereit, zusammen mit den USA eine boomende und sichere nordamerikanische Wirtschaft zu schaffen. Trump, der am Montag sein Amt antrat, hatte das Nachbarland als möglichen "51. Bundesstaat" der USA beschrieben und mit Zöllen von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko gedroht.

ROUNDUP: Trump erwägt neue Russland-Sanktionen im Ukraine-Krieg

WASHINGTON/DAVOS - US-Präsident Donald Trump stellt weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht, zeigt sich aber auch offen für Verhandlungen zum Beenden des Ukraine-Kriegs. Wann immer Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky bereit seien, werde er sich mit ihnen treffen, sagte Trump am Tag nach seiner Amtseinführung im Weißen Haus in Washington. Auf die Frage, ob er Sanktionen ergreifen werde, falls Putin nicht zu Verhandlungen bereit sei, antwortete Trump: "Klingt wahrscheinlich."

