EQS-News: vbw Pressemitteilung zum Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar 2025: vbw betont Schlüsselrolle von Bildungsqualität für Wettbewerbsfähigkeit

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zum Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar 2025: vbw betont Schlüsselrolle von Bildungsqualität für Wettbewerbsfähigkeit



22.01.2025 / 10:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





vbw betont Schlüsselrolle von Bildungsqualität für Wettbewerbsfähigkeit

Brossardt: „Fachkräftebedarf sichern, Digitalisierung des Unterrichts vorantreiben“

(München, 22.01.2025). Mit dem Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar erinnert die Weltgemeinschaft an ihre Verpflichtung, im Rahmen der Nachhaltigkeitsagenda bis zum Jahr 2030 für alle Menschen weltweit und ein Leben lang für gute, inklusive und chancengerechte Bildung zu sorgen. Anlässlich des Welttages betont die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. den Stellenwert

von Bildungsqualität für die internationale Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands und des Freistaats.

vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt macht klar: „Damit unsere Unternehmen langfristig wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben, sind sie auf

qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte

angewiesen. Die Grundlage für die Nachwuchskräftesicherung legen wir in der Schule, indem wir Kindern und Jugendlichen

flächendeckend qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Bildungsangebote

zur Verfügung stellen.“

Insbesondere digitale Kompetenzen sind laut vbw am Arbeitsmarkt inzwischen Schlüsselfertigkeiten. „Wir müssen die Digitalisierung an bayerischen Schulen vorantreiben, digitale Lehr- und Lernformate in Unterricht als

‚New Normal‘

verankern und die jungen Menschen dabei unterstützen, kontinuierlich

digitale Souveränität

zu entwickeln“, führt Brossardt aus. Das geht auch aus der Studie

„Digitale Bildung an Bayerischen Schulen zwischen Pandemie und KI“

hervor, die vom Lehrstuhl für empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie der LMU München im Auftrag der vbw erstellt und Ende vergangenen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „Die Digitalisierung an Bayerischen Schulen hat sich in den vergangenen Jahren spürbar beschleunigt. Wir müssen den Schub nutzen und insbesondere

beim Einsatz von KI momentan noch ungenutzte Potenziale heben“

, bilanziert Brossardt.

Dass der Bildungsstandort Bayern bereits hohe Bildungsqualität vorweisen kann, zeigt der erneute zweite Platz des Freistaats beim

Bildungsmonitor 2024 der Initiative Neue Marktwirtschaft (INSM)

. Brossardt betont: „Unser

Schulsystem ist traditionell stark

. Der Nachwuchs hat hier in Bayern gute Voraussetzungen, um früh die Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu schaffen. Wir dürfen uns mit Blick auf das

bundesweit insgesamt abnehmende Bildungsniveau

darauf aber nicht ausruhen. Im Gegenteil, wir müssen die guten

Bildungsangebote im Freistaat schulartübergreifend konsequent weiterentwickeln

. Der Nachwuchs braucht individuelle und differenzierte Förderung, insbesondere bei der Sprachkompetenz. Sie schafft fächerübergreifend die Grundlage für den schulischen Erfolg unserer Fachkräfte von morgen.“

Kontakt: Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-370, E-Mail:

stefanie.eizenberger@ibw-bayern.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. Max-Joseph-Straße 5 München 80333 Deutschland Internet: https://www.ibw-bayern.de/ EQS News ID: 2072715