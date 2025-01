Fraport: Gastro-Betreiber für Terminal 3 stehen fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen stehen die Betreiber sämtlicher Gastronomieflächen im neuen Terminal 3 fest. In einem Auswahlprozess hat der Betreiber Fraport zwölf Flächen an das Unternehmen Avolta und zehn Flächen an Lagardère vergeben. Sie werden dort auf 2.900 Quadratmetern unter verschiedenen eigenen und Franchise-Konzepten Getränke und Speisen an die Besucher verkaufen. Avolta gehört zur italienischen Autogrill -Gruppe und Lagardère zu Marché Mövenpick.

Die Fraport-Immobilien-Vorständin Anke Giesen lobte die internationalen Gastro-Spezialisten: "Beide Unternehmen haben durch ihre innovativen Konzepte und hohen Qualitätsstandards überzeugt und werden das gastronomische Angebot am Flughafen Frankfurt maßgeblich bereichern."

Das Terminal 3 befindet sich derzeit im Innenausbau und soll im Sommer 2026 mit einer Jahreskapazität von rund 19 Millionen Passagieren eröffnet werden. Noch nicht abgeschlossen ist die Vergabe von 65 Flächen für den Einzelhandel. Der Mieter-Mix stehe aber bereits fest, so Fraport./ceb/DP/jha