GNW-News: Equativ stellt Maestro by Equativ vor: Seine fortschrittlichste End-to-End-Curation-Plattform für verbesserte Kampagnenleistung und mehr Kontrolle für Werbetreibende

^NEW YORK, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ (https://equativ.com/), ein

globales, unabhängiges Adtech-Unternehmen, gab heute wichtige Upgrades seiner All-in-One-Curation-Plattform Equativ Buyer Connect (EBC) bekannt, die jetzt in Maestro by Equativ umbenannt wurde. Ihr Schwerpunkt liegt in der Zentralisierung der programmatischen Kampagnenmanagement und in der Bereitstellung des direkten Zugriffs auf ein qualitativ hochwertiges, skaliertes Inventar für Werbetreibende. Seit dem Start seiner Kurationsplattform vor vier Jahren hat Equativ von über 500 Medienagenturen (darunter alle sechs der ?Big Six"- Werbeagenturen), Publishern und Datenkuratoren Feedback gesammelt, die gemeinsam mehr als 30.000 kuratierte Deals erstellt haben. Dies hat zur Verfeinerung und Offenlegung eines verbesserten Maestro von Equativ beigetragen. Mit dieser Weiterentwicklung haben Kuratoren durch eine optimierte Schnittstelle mehr Kontrolle und gleichtzeitig die Möglichkeit, präzise Kriterien für Ad- Platzierungen festzulegen und sicherzustellen, dass Kampagnen den Standards für Brand Safety, Relevanz und Nachhaltigkeit entsprechen, was letztlich zu besseren Ergebnissen führt. ?Wir sind Equativ für seine Unterstützung bei der Kuratierung von Inventar für unsere Kampagnen, was zu einer besseren Klickrate, mehr Aufrufen und einer größeren Reichweite geführt hat", sagte Sebastián Orduvini, OMG Marketplace Lead, Programmatic. ?Dies unterstreicht sowohl die Wirkung von Maestro als auch das Engagement von Equativ für herausragende Leistung und Innovation in der Werbung." Maestro: Maestro by Equativ: the most intuitive platform to curate and activate sophisticated targeting solutions to deliver high-performing, low-carbon, omnichannel ad campaigns with complete control. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3602/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3602/eng) Maestro by Equativ bietet eine globale Reichweite, einschließlich direkter Integration mit mehr als 70 DSPs und über 30 Datenanbietern wie LiveRamp, Lotame, IAS und Audigent, um die Effizienz von Kampagnen zu maximieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche und der personalisierte Support in 19 Ländern gewährleisten eine einfache Implementierung und Nutzung weltweit. Zu den erweiterten Funktionen des verbesserten Maestro by Equativ gehören: * Erweiterte Datenfunktionen: Nahtlose Integration von First-Party-Daten, cookielosen Lösungen, alternativen IDs und der Unterstützung neutraler Datenanbieter für vielfältige Anwendungsfälle wie Targeting und Frequency Capping. * Meta-Deals zur Optimierung: Fortschrittliche Deal-Management-Tools, die optimierte Abläufe und bessere Ergebnisse für Endkunden ermöglichen. * Kampagnenaktivierung: Kuratoren können direkte Deals umsetzen und dabei auf das hochwertige Premium-Inventar von Equativ zurückgreifen. Darüber hinaus werden bald neue Funktionen veröffentlicht, die auf der langjährigen Erfahrung von Sharethrough basieren: * Kreative Verbesserungen: Forschungsbasierte und exklusive kreative Lösungen, die entwickelt wurden, um Performance und Engagement zu steigern. * GreenPMPs(TM): Mit einem einfachen und einzigartigen Umschaltknopfs können Kuratoren die Emissionen ihrer Kampagnen reduzieren, indem sie klimabelastende Seiten mit unnötig hohen Emissionen (gemessen mit Scope3) ausschließen. ?Als wir im Jahr 2020 unsere Kuratierungstechnologie der ersten Generation entwickelten, bestand unser Ziel darin, sowohl für Media Buyer als auch für Publisher einen Mehrwert zu schaffen", sagte Parag Vohra, Chief Revenue Officer bei Equativ. ?Da sich der Markt und die Kundenbedürfnisse weiterentwickelten, haben wir unsere intuitive All-in-One-Curation-Plattform verfeinert, um Werbetreibenden eine einzigartige Kontrolle zu bieten. So können sie Omnichannel-Strategien optimieren, First-Party-Daten nutzen und Kampagnen effektiver skalieren und gleichzeitig das breitere Ökosystem unterstützen." ?Maestro hilft uns, mehr User zu erreichen und verschiedene Ad-Formate im In- und Ausland zu verwenden", sagte Piotr Wiktor, Head of Programmatic Trading & Partnerships bei IPG Mediabrands. ?Mithilfe der Testoptionen der Plattform können wir das Kundenbudget besser einteilen und durch den Leistungsvergleich über unseren DSP wählen wir die Plattformen mit dem besten ROI aus. Die Lösungen von Equativ übertreffen häufig die der Wettbewerber, und wir waren stets mit ihrem Support zufrieden, der unser Geschäft in die richtige Richtung voranbringt" ?Equativ war fantastisch und hat uns unschätzbar wertvolles Training und Support bereitgestellt", sagte Alyssa Allen, Vice President of Commercial Operations von Frameplay. ?Sie haben uns dabei geholfen, In-Game-Brand-Kampagnen zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten zu aktivieren und so eine hoch engagierte Zielgruppe zu erreichen." Um mehr über Maestro by Equativ zu erfahren, besuchen Sie hier unsere Website (https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://equativ.com/solutions/enhance/ ?utm_medium=pr&utm_campaign=maestro___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo5O DFlMjE4ZDM1NDBhMGFlNGE4YjZhZWViZDAyNzY0ODo3OjUwNjE6YzVjYWU4OGI5YWMwM2E3YzJiNDVkZ jc5MDlkODU5YmMxZmQ5YzMyNzdiNTRmMWNmZjI1YzdmNGZiYjFiZTEyNzpoOlQ6Tg). Über Equativ Equativ, eine führende unabhängige Werbeplattform, sorgt für Skalierbarkeit und Einfachheit in der digitalen Werbung. Nach der kürzlich erfolgten Fusion mit Sharethrough und der Übernahme von Kamino Retail verlassen sich Werbetreibende, Medieninhaber und Technologiepartner nun auf die fortschrittlichen SSP-, Kuratierungs- und Einzelhandelsmediendienste und -technologien von Equativ, wenn es darum geht, maximale Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit dem Schwerpunkt auf datenschutzorientierten programmatischen Video-, CTV-und datengesteuerten Lösungen ermöglicht Equativ seinen Kunden die Aktivierung im gesamten digitalen Ökosystem bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre der Verbraucher. Die globale Expertise des Unternehmens wird außerdem durch ein Team von über 750 Mitarbeitern in 19 Ländern unterstützt. Die internationalen Teams von Equativ mit Hauptsitz in Paris und New York widmen sich der Erfüllung der Adtech- Versprechen und gewährleisten einen fairen Wertaustausch im gesamten Ökosystem. www.equativ.com (http://www.equativ.com) /@equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/ °