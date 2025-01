Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Trumps Wirtschaftspolitik

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Trumps Wirtschaftspolitik:

"Gerade die Autoindustrie wird sich schnell auf die neuen Verhältnisse einstellen. Niedrigere Energiepreise in den USA bedeuten für sie eine höhere Wettbewerbsfähigkeit bei einer Produktion in den USA - und womöglich auch noch größeren Markt für Verbrennerautos, die für Deutschlands Autoindustrie weiter wichtig sind. Wo diese gebaut werden, ist aber eine ganz andere Frage. Denn nicht nur die extrem günstige Energie, sondern auch die geplanten Steuersenkungen machen die USA als Standort noch attraktiver. Selbst die von Trump angedrohten Zölle auf Auto-Importe lesen sich in der Sprache kühler Industriestrategen wie eine Einladung zu noch mehr Investitionen in den USA - sind sie doch dort durch Zölle gegenüber Wettbewerbern abgeschottet. Trumps Wirtschaftskurs ist nicht irrational, sondern überaus zielgerichtet daran ausgerichtet, die USA zu stärken - nicht zuletzt zu Lasten Deutschlands."