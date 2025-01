TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2024 06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2024 07:00 CHE: Autoneum, Umsatz 2024 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 08:15 SWE: Investor, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, außerordentliche Hauptversammlung 12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Jahreszahlen 14:30 USA: Air Products and Chemicals, Hauptversammlung 15:45 USA: Blackrock, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Texas Instruments, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 1/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/24 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Maklerprovision bei Einfamilienhaus mit Anbau, Karlsruhe 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes ECommerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Vereinbarung eines Maklerlohns, Karlsruhe 10:00 DEU: Vorstellung BKK Dachverband e.V. Forderungen der Betriebskrankenkassen zur Bundestagswahl 2025 und für die kommende Legislaturperiode, Berlin 11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate Holding GmbH mit Marktdaten des Jahres 2024 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt, Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 11:00 DEU: Hauptpressekonferenz zur 74. Spielwarenmesse, Nürnberg 12:30 DEU: Körber Global Leaders Dialogue mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Merz wird eine Grundsatzrede zu den außen- und europapolitischen Prioritäten für Deutschland halten. DEU: EVG stellt Forderungen für die nächste Tarifrunde mit der Deutschen Bahn vor DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi