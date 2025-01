Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben zuversichtlich

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Ampeln an Europas wichtigsten Aktienmärkten bleiben auf grün. Der EuroStoxx 50 schloss am Donnerstag 0,22 Prozent höher bei 5.217,50 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,47 Prozent auf 12.265,40 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,23 Prozent auf 8.565,20 Punkte.

"Ein Teil der Anleger wartet auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen. Der andere Teil wartet auf die nächsten, vielleicht positiven Impulse, die in der kommenden Woche zum einen von den ersten Quartalsberichten der "Glorreichen Sieben" und zum anderen von den Notenbanksitzungen in Washington und Frankfurt kommen könnten", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets./edh/he