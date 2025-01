EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG erzielt Rückkaufergebnis in Höhe von 2,7 Mio. Euro für die Unternehmensanleihe 2013/2026

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

SANHA GmbH & Co. KG erzielt Rückkaufergebnis in Höhe von 2,7 Mio. Euro für die Unternehmensanleihe 2013/2026



SANHA GmbH & Co. KG erzielt Rückkaufergebnis in Höhe von 2,7 Mio. Euro für die Unternehmensanleihe 2013/2026

Weiterer Baustein zur Reduzierung der Anleiheverbindlichkeiten erfolgreich umgesetzt

Essen, 23. Januar 2025 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute das Ergebnis des Rückkaufangebots für die Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7, die „SANHA-Anleihe 2013/2026“) bekanntgegeben. Insgesamt wurden im Rahmen des am Montag, den 20. Januar, beendeten Rückkaufangebots Teilschuldverschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro zu einem Kurs von 100 % zurück erworben. Damit reduziert sich der ausstehende Nominalbetrag der SANHA-Anleihe 2013/2026 auf 17,5 Mio. Euro.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „Wir freuen uns, dass wir mithilfe des Rückkaufs unsere bestehenden Anleiheverbindlichkeiten weiter reduzieren konnten, mit dem Ziel einer stärkeren Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur. Der Rückkauf der Anleihen erfolgt aus den bestehenden liquiden Mitteln der Gesellschaft.“

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Johannes Kaiser, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com

