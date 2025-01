GNW-News: CIRRO Fulfillment erweitert operativen Betrieb mit neuem Fulfillment-Center in der Tschechischen Republik

^HOSTIVICE, Tschechische Republik, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO Fulfillment (https://cirrofulfillment.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Press_Release &utm_campaign=New_Warehouse), ein weltweit führender Anbieter von E-Commerce- Fulfillment-Lösungen, der unter dem Namen ECOLOGISTICS operiert, freut sich, die Eröffnung eines neuen Fulfillment-Centers im SEGRO Logistics Park Prague in Hostivice verkünden zu können. Zu den bestehenden 90.000 Quadratmetern Lagerfläche in der Tschechischen Republik kommen mit dieser modernen Anlage weitere 15.000 Quadratmeter für den Umschlag großer Güter hinzu. Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement von CIRRO Fulfillment, die Skalierbarkeit für seine Kunden zu verbessern und es Online-Händlern, Einzelhändlern und Marken zu ermöglichen, auf dem heutigen dynamischen Markt erfolgreich zu sein. Durch die Integration des operativen Betriebs im SEGRO Logistics Park Prague optimiert CIRRO Fulfillment die Logistik und verfolgt gleichzeitig innovative Ansätze in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Die neue Anlage liegt strategisch günstig in der Nähe der Autobahn D6 in Richtung Karlovy Vary und bietet eine nahtlose Anbindung an den Václav-Havel- Flughafen Prag, den Cityring und die Autobahn D5 nach Pilsen. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erhöht die Effizienz, während die Nähe zu den bestehenden Einrichtungen von CIRRO Fulfillment in Prag (10 Minuten Fahrtzeit) eine optimale Koordination zwischen den Lagern ermöglicht und mit Backup-Plänen die betriebliche Flexibilität gewährleistet. CIRRO Fulfillment entschied sich für den SEGRO Logistics Park Prague aufgrund seines zukunftsweisenden Ansatzes in Bezug auf Nachhaltigkeit und Biodiversität. Der Park ist wegweisend bei der Schaffung von Umweltzonen, darunter Initiativen wie die Pflanzung von Bäumen, die Anlage von Obstplantagen und die Pflege von Bienenstöcken in Zusammenarbeit mit Imkern vor Ort. Diese Anstrengungen stehen im Einklang mit dem Engagement von CIRRO Fulfillment für nachhaltiges Wachstum und verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken. "Die strategische Lage der Tschechischen Republik im Herzen Europas, an der Grenze zu Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn, in Verbindung mit der gut etablierten Logistikinfrastruktur, den kosteneffizienten Abläufen und dem Zugang zu einem riesigen Verbrauchermarkt macht sie zu einem idealen Knotenpunkt für die Erweiterung des E-Commerce", so Charles Lu, Head of Business Development bei CIRRO Fulfillment Europe. "Mit dem neuen Fulfillment-Center im SEGRO Logistics Park Prague ist CIRRO Fulfillment hervorragend positioniert, um Onlinehändlern, Einzelhändlern und Marken schnellere, nachhaltigere und skalierbare Lösungen zu bieten". Über CIRRO Fulfillment CIRRO Fulfillment (https://cirrofulfillment.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Press_Release &utm_campaign=New_Warehouse) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce-Fulfillment und bietet fortschrittliche, skalierbare Lösungen für D2C- und Omnichannel-Unternehmen. Mit über 1,6 Millionen Quadratmetern Lagerfläche und modernster Technologie bietet CIRRO Fulfillment weltweit nahtlose, zuverlässige und kosteneffiziente Logistik- und Fulfillment- Dienstleistungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: E-Mail: yifan.chen@cirroglobal.com Website: www.cirroglobal.com/fulfillment (http://www.cirroglobal.com/fulfillment) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97f722ce- 5e2a-4eab-8044-28cfeb98e673 °