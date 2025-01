Insider: USA verlegen Typhon-Raketenwerfer innerhalb der Philippinen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Das US-Militär hat einem Insider zufolge Raketenwerfer des Typs Typhon vom Stützpunkt Laoag auf der philippinischen Insel Luzon zu einem anderen Stützpunkt auf der Insel gebracht.

Die Verlegung solle zeigen, wohin und wie schnell die Raketenwerfer zu einer neuen Abschussposition verlegt werden könnten, sagte ein hochrangiger philippinischer Regierungsvertreter. Die Raketenwerfer seien innerhalb der Philippinen verlegt worden, bestätigte das indopazifische Kommando INDOPACOM der US-Streitkräfte. Details zum neuen Standort wurden nicht genannt. Satellitenbilder zeigten, dass die Batterien und die dazugehörige Ausrüstung in den vergangenen Wochen auf dem internationalen Flughafen Laoag in Transportflugzeuge verladen wurden, sagte Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies.

Die Typhons können verschiedene Arten von Raketen abfeuern bis zu Entfernungen von mehreren tausend Kilometern. Tomahawk-Marschflugkörper könnten von den Philippinen aus Ziele in China und in Russland erreichen, SM-6-Raketen können Luft- oder Seeziele in einer Entfernung von mehr als 200 Kilometern treffen. Das Typhon-System ist Teil von Bestrebungen der USA, in Asien eine Vielzahl von Waffensystemen, die gegen Schiffe gerichtet sind, aufzubauen.

Die Typhons sind ein Streitpunkt zwischen den USA einerseits und China und Russland andererseits. China übte scharfe Kritik, als die USA sie im April 2024 während einer Übung erstmals einsetzten. Als die Vereinigten Staaten im September erklärten, sie hätten keine unmittelbaren Pläne, die Typhons von den Philippinen abzuziehen, verurteilten China und Russland dies als Anheizen eines Wettrüstens.

