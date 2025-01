IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. feiert als offizieller Sponsor des USPA National Polo Center (NPC) die Winter-Polosaison 2025 in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. feiert als offizieller Sponsor des USPA National Polo Center (NPC) die Winter-Polosaison 2025 in den Vereinigten Staaten

23. Januar 2025, / ACCESS Newswire / U.S. Polo Assn. die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), feiert als offizieller Sponsor des USPA National Polo Center (NPC) die Winter-Polosaison 2025 der Vereinigten Staaten und den 135. Jahrestag der USPA. Diese Auszeichnung geht einher mit den exklusiven Namensrechten an Field One als Stadionfeld von U.S. Polo Assn., der Spielstandsanzeige von Field One und der Beschilderung von Field Two. Das NPC, das als weltweit herausragende Sportanlage für Polo gilt, bietet seinen tausenden von Fans, die diese Destination der Weltklasse im Jahr 2025 besuchen werden, sogar noch mehr neue und spannende Marken-Updates.

Das USPA National Polo Center und U.S. Polo Assn. präsentieren voller Stolz eine neue Sponsoring-Beschilderung in Marine und Weiß rund um das Stadionfeld von U.S. Polo Assn., eine erweiterte Asado-Grillfläche für Speisen und Getränke vor dem Spiel mit Lounge-Sesseln von U.S. Polo Assn. sowie aufregenden Neuerungen in der MVP Lounge von U.S. Polo Assn. In der MVP Lounge, die sich im Pavilion befindet, findet der luxuriöse Sunday Polo Brunch statt, bei dem die Event-Teilnehmer bei den Action-reichen Nebenveranstaltungen in den Genuss von erstklassigen Speisen, Champagner und Markengeschenken, einschließlich der limitierten Auflage des Roséweins von U.S. Polo Assn. zum 135. Jahrestag und des globalen Magazins Field X Fashion von U.S. Polo Assn., kommen. Einige der NPC-Sponsoren für 2025 neben U.S. Polo Assn. sind ESPN, BMW, 4ocean und Trubar.

Weitere spannende Neuerungen erwarten die Fans während der gesamten Saison in dem neuen USPA Shop in der Nähe des Ticketschalters am Eingang zu Field One. Dieses hochwertige Einkaufserlebnis bietet reichhaltige Polo-Tradition und -Mode, eine vielseitige kuratierte globale USPA-Kollektion mit sportlich inspirierten Artikeln und Luxusware. Im Zentrum des USPA Shop steht der Halo, eine kreisförmige 360-Grad-Projektionsfläche, die als Herzstück des Geschäfts fungiert. Abgeleitet vom griechischen Wort für Licht, beleuchtet der Halo die Action und Spannung von Polo und überträgt die fesselndsten Momente vom Spielfeld ins Geschäft. Dieses ikonische Merkmal verkörpert den Geist des Spiels und schafft einen dynamischen Brennpunkt, der die reichhaltige Tradition von Polo mit dem innovativen Einkaufserlebnis des USPA Shop verbindet.

Teil der Kollektion ist The Polo Club des NPC, unsere exklusive Sport-Luxusproduktlinie mit Artikeln in limitierter Auflage, die aus traditionellen Stoffen wie Leinen, Kaschmir und merzerisierter Baumwolle gefertigt werden. Für Sportler und Polo-Begeisterte bietet USPA Pro authentische Trikots und die leistungsstarken Pro Whites, die von den besten Spielern des Sports getragen werden. Die Mehrzahl dieser Spezialartikel ist nur an diesem Flaggschiff-Standort des NPC erhältlich, der während der Polosaison vom 29. Dez. 2024 - 30. April 2025 sonntags von 13.00 - 18.00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Durch diese unglaublichen neuen Markenaktivierungen stellen wir weiter das Erbe von US Polo Assn. heraus und betonen die authentische Verbindung zwischen unserer klassischen, vom Sport inspirierten Marke und dem spannenden Sport Polo, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. managt und beaufsichtigt. Darüber hinaus haben wir in dieser Saison erneut das Poloerlebnis für Sportfans im USPA National Polo Center hier im Palm Beach County verbessert, um sowohl langjährige als auch neue Fans des Sports anzuregen, bis April 2025 an ihren Sonntagen mehr Zeit auf unseren Polofeldern zu verbringen.

Das USPA National Polo Center (NPC), das Epizentrum des Winterpolo, präsentiert mit Stolz glanzvolle globale Poloveranstaltungen sowie einige der prestigereichsten High-Goal-Turniere Nordamerikas. Mit U.S. Polo Assn. als Sponsor zählen zu diesen Turnieren, die sowohl das Live-Publikum im NPC wie auch die nationalen und internationalen Zuschauer auf ESPN in ihren Bann schlagen, die U.S. Open Women's Polo Championship®, der C.V. Whitney Cup® und der USPA Gold Cup® und finden ihren Höhepunkt in der U.S. Open Polo Championship®, die in den USA seit langem als die herausragendste Poloveranstaltung gilt. Tickets für die Polosaison 2025 sind jetzt über die NPC-Website erhältlich.

In unserem 135. Jubiläumsjahr steht die USPA bereit, um eine herausragende Polosaison voller intensiver Wettkämpfe mit vielen der besten Spieler der Welt auf makellos gepflegten Spielfeldern zu bieten, und wird von einer wachsenden internationalen Fangemeinde unterstützt, erklärte Stewart Armstrong, Chairman der USPA. Unsere kontinuierlichen Verbesserungen sind ein weiterer Grund dafür, dass das USPA National Polo Center als eine der prestigereichsten Polosportanlagen weltweit betrachtet wird.

Wir können es nicht erwarten, dass die Spieler, die Fans und die Polo-Begeisterten zu uns nach Wellington kommen, um das Spiel und 135 Jahre Polo in den USA mit uns zu feiern, so Armstrong weiter.

U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, während der gesamten Saison zahlreiche gemeinnützige Polo-Organisationen zu unterstützen; diese werden von den Finalisten der Meisterschaftsspiele ausgewählt und umfassen die folgenden: Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue,Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center und Work to Ride Program. Diese wichtigen, mit dem Polo verbundenen Hilfsorganisationen erhalten bei jedem der Meisterschaftsspiele Spendenschecks vor ausverkauften Stadien.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn.ist die offizielle Marke derUnited States Polo Association (USPA), dem 1890 gegründeten größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und uspashop.comund folgen Sie uns auf @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und managt die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn.Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

