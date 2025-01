Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Steuerplänen der Parteien

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Steuerplänen der Parteien:

"Die AfD will Spitzenverdiener und Vermögende am massivsten entlasten. Niedrigverdiener will die AfD kaum ent-, teils sogar mehr belasten. Die FDP folgt bei den Parteien, die vor allem Reiche entlasten wollen, auf Platz zwei, gefolgt von CDU und CSU. SPD, Grüne, mehr noch BSW und Linke wollen vor allem die mittleren und niedrigeren Einkommen entlasten. Und teils von den sehr gut Verdienenden etwas mehr verlangen. Es steht also sehr wohl Unterschiedliches zur Wahl."/yyzz/DP/nas