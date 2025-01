dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekordjagd geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Der Dax könnte am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von gut 0,4 Prozent einige Punkte darüber. Der Gewinn im noch jungen Jahr würde bereits auf rund acht Prozent anschwellen. Weiteren Auftrieb gibt die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die den marktbreiten S&P 500 auf Schlusskursbasis auf einen frischen Rekord seit Anfang Dezember führte. In knapp zwei Wochen gewann er rund 6 Prozent. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial nähert sich dynamisch seinem Höchststand. Der Start der Trump-Präsidentschaft treibt die Kurse. Sein jüngster Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen habe bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, betonte die Commerzbank.

USA: - GEWINNSERIE UNGEBROCHEN - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre jüngste Gewinnserie fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 44.565,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,53 Prozent auf 6.118,71 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der tags zuvor bereits um mehr als 1,3 Prozent nach oben gesprungen war, ging es letztlich um weitere 0,22 Prozent auf 21.900,93 Punkte aufwärts. Der zuletzt gute Lauf der Börsen ist dem Enthusiasmus vieler Anleger über die erneute Präsidentschaft von Donald Trump geschuldet. Von ihm versprechen sie sich die angekündigten Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte nach dem Start von US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Rückenwind. Die Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank dämpfte dort die Stimmung etwas. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsschluss um rund 0,1 Prozent zu. In China war die Stimmung noch besser. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann zuletzt 0,7 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte im späten Handel sogar um rund zwei Prozent zu.

DAX 21.411,53 0,74% XDAX 21.484,90 1,17% EuroSTOXX 50 5.217,50 0,22% Stoxx50 4.521,04 0,28% DJIA 44.565,07 0,92% S&P 500 6.118,71 0,53% NASDAQ 100 21.900,93 0,22%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,64 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0451 0,32% USD/Yen 155,31 -0,42% Euro/Yen 162,31 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 105.161 1,18% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 78,28 -0,01 USD WTI 74,61 -0,01 USD

/jha/