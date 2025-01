GNW-News: CGTN: Xi Jinping besucht vor dem Frühlingsfest die von Überschwemmungen betroffenen Bewohner

^CGTN veröffentlicht einen Artikel über den jüngsten Besuch des chinesischen

Präsidenten Xi Jinping in einem Dorf in der nordostchinesischen Provinz Liaoning, das im August des vergangenen Jahres schwer von Überschwemmungen betroffen war. Der Artikel berichtet über die Tradition des Präsidenten, im Vorfeld des Frühlingsfestes einfache Bürger zu besuchen, gibt einen Rückblick über die herzerwärmenden Momente seiner Besuche und erklärt, wie Xis Maßnahmen sein Engagement für ein glückliches Leben der Menschen bekräftigen. PEKING, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etwas mehr als eine Woche vor dem Frühlingsfest, dem wichtigsten Feiertag im chinesischen Kalender, bereiten sich die von den Überschwemmungen betroffenen Familien im Dorf Zhujiagou in der nordostchinesischen Provinz Liaoning darauf vor, das chinesische Neujahrsfest in ihren neuen Häusern zu feiern. Im vergangenen August wurde der Kreis Suizhong in Liaoning von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht, die schwere Überschwemmungen auslösten. Das Leben von bis zu 185.000 Einwohnern in 110 Dörfern in zehn Gemeinden wurde massiv beeinträchtigt. Das tiefer gelegene Dorf Zhujiagou gehörte zu den am schlimmsten betroffenen Gebieten: Hier wurden Straßen zerstört, über 70 Hektar Ackerland überschwemmt und über 50 Häuser beschädigt. 41 davon galten als nicht mehr reparaturfähig. Die 186 Dorfbewohner aus den 41 betroffenen Haushalten wurden gemeinsam an einen neuen höher gelegenen Standort umgesiedelt. Anfang September wurde dann ein Bauprojekt gestartet, um den Bewohnern vor Wintereinbruch in Nordostchina ein Dach über dem Kopf zu geben. Bis zum 24. Oktober 2024 waren alle Dorfbewohner in die neu gebauten Häuser eingezogen. Trotz eisiger Temperaturen uns trotz seines vollen Terminkalenders nahm sich Präsident Xi Jinping am Mittwoch die Zeit, die Dorfbewohner in Zhujiagou zu besuchen. Xi, der zugleich Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist, begutachtete die Fortschritte bei der Wiederherstellung und dem Wiederaufbau nach der Katastrophe und befragte die Einheimischen zur Qualität der wiederaufgebauten Häuser und dem Standard ihrer täglichen Lebensbedingungen. ?Huludao wurde letztes Jahr von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht und wollte Sie noch vor dem Frühlingsfest besuchen", sagte Xi den Dorfbewohnern. ?Bei allem, was ich heute gesehen habe, fühle ich mich erleichtert", fügte er hinzu. ?Das Volk kann sich immer auf Partei und Regierung verlassen" Xi verwies am Mittwoch auf die zahlreichen Naturkatastrophen, die sich im vergangenen Jahr im ganzen Land ereigneten. Er brachte außerdem seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Wiederherstellung und der Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten von Erfolg gekrönt sein werden. ?Für uns standen die Menschen immer an erster Stelle", sagte Xi. ?In den schwierigsten Zeiten können die Menschen immer auf die Partei und die Regierung zählen. Wir werden ihnen helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Häuser wieder aufzubauen." Wenn man auf die Besuche des Präsidenten im Vorfeld des Frühlingsfestes zurückblickt, stellt der ?Wiederaufbau nach der Katastrophe" einen wichtigen Bereich dar, der direkt in Angriff genommen werden muss. Zusätzlich zu seinem jüngsten Besuch in Zhujiagou besuchte Xi im vergangenen Februar die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen im Dorf Diliubu in der Stadt Tianjin. Er erklärte den Dorfbewohnern: ?Nur wenn die Menschen in Sicherheit sind, kann das Land in Wohlstand leben", und fügte hinzu, die Parteiführung habe ?den Beschluss gefasst, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und sich für den Ausbau von Wasserschutz- und Hochwasserschutzprojekten einzusetzen." Im Januar 2022 trotzte er dem Schnee, um Menschen in einem kleinen Dorf namens Fengnanyuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi zu besuchen, das von den Herbstüberschwemmungen schwer getroffen worden war. ?Die Entschlossenheit der KPCh, allen Chinesen ein glückliches Leben zu ermöglichen, ist seit über einem Jahrhundert unverändert und wird nicht nachlassen", sagte Xi. Im Februar 2018 besuchte er auch Yingxiu, eine Gemeinde im Kreis Wenchuan in der Provinz Sichuan. Diese Gemeinde war das Epizentrum eines schweren Erdbebens, bei dem im Jahr 2008 Zehntausende Menschen ums Leben kamen. ?Meine Aufgabe ist es, dem Volk zu dienen", sagte Xi während des Besuchs. Mit den Menschen Zeit verbringen Mit seinem Besuch in Liaoning setzt Xi eine Tradition fort, die er seit 13 Jahren in Folge aufrechterhält: den Besuch von Menschen an der Basis im Vorfeld des Frühlingsfestes, der für viele herzerwärmende Momente sorgt. Während einer Inspektion vor dem Fest in Zhangjiakou in der Provinz Hebei im Januar 2017 besuchte Xi das Dorf Desheng, wo er einem Dorfbewohner half, die Einnahmen und Ausgaben seines Haushalts sorgfältig zu berechnen. Im Februar 2016 besuchte Xi das Dorf Shenshan in der Provinz Jiangxi und half den Dorfbewohnern bei der Herstellung der Festtagsspeise Ciba, einem traditionellen Klebreiskuchen. Er witzelte, dass das Zerklopfen des Snacks mit einem Hammer ein gutes Training sei. Bei einer Inspektion der nördlichen Autonomen Region Innere Mongolei im Januar 2014 besuchte Xi ein Kinderheim, wo er mit Hörgeschädigten mittels Gebärdensprache interagierte. In seiner jüngsten Neujahrsbotschaft betonte Xi Jinping erneut: ?Von allen vor uns liegenden Aufgaben ist die wichtigste, unserem Volk ein glückliches Leben zu sichern." Der volle Terminkalender des Präsidenten ist ein anschaulicher Beweis dafür, dass seinen Worten auch Taten folgen.