WAHL 2025: Unternehmer und Prominente rufen zur Wahl der FDP auf

BERLIN (dpa-AFX) - Einen Monat vor der Neuwahl des Bundestags machen sich 55 Unternehmer und Prominente für die in den meisten Umfragen unter der 5-Prozent-Hürde liegende FDP stark. "Wir benötigen einen schlanken Staat, der seine Kernaufgaben schnell, effizient und digital erledigt, statt sich auf tausenden Baustellen teuer zu verzetteln", heißt es in dem Aufruf, der in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als Anzeige veröffentlicht wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Die Unterzeichner fordern, eine offene und tolerante Gesellschaft zu bewahren. "Dazu gehört, dass wir das Recht durchsetzen, Ordnung in die Migration bringen und unsere Grundrechte schützen." Dafür brauche es "eine starke FDP".

Hinter dem Aufruf stehen der Musikproduzent Paul van Dyk, der Sänger und Komponist Peter Schilling, der amtierende Ironman-Weltmeister Patrick Lange, der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, der ehemalige Regierungssprecher Béla Anda sowie der Entertainer Wigald Boning. Außerdem sind eine Reihe von Unternehmern und Managern wie Isabel Grupp-Kofler und Roland Berger sowie der frühere Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Matthias Müller dabei./cn/DP/zb