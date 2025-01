Deutschland: Ifo-Geschäftsklima hellt sich auf - Pessimismus bleibt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Beginn des Jahres etwas verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Januar um 0,4 Punkte auf 85,1 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Dies ist der erste Anstieg nach zwei Rückschlägen in Folge. Volkswirte hatten mit wenig veränderten 84,8 Punkten gerechnet.

Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen blicken allerdings noch pessimistischer auf die Zukunft, der Indexwert für die Erwartungen an die künftigen Geschäfte ist weiter gesunken. Die aktuelle Geschäftslage wurde hingegen im Januar besser eingeschätzt.

"Der Anstieg war primär das Ergebnis einer günstigeren Bewertung der gegenwärtigen Situation", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Insgesamt bleibe die deutsche Wirtschaft aber weiter pessimistisch gestimmt./jkr/jsl/mis