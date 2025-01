Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,09 Prozent auf 131,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,55 Prozent.

Die nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag wieder etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Der Erfolg des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek hatte für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. US-Präsident Donald Trump sorgte zudem für Verunsicherung. Er wolle Zölle, die "viel höher" als 2,5 Prozent seien.

Experten der Dekabank erwarten vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag keine größeren Kursausschläge am Rentenmarkt. Am Nachmittag könnten noch Daten zu den US-Auftragseingängen für langlebige Güter für Bewegung sorgen./jsl/jkr/jha/