'FT': Neuer US-Finanzminister will Einführung universeller Zölle

LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Finanzminister Scott Bessent strebt laut einem Zeitungsbericht generelle Zöllen auf Importe in die USA an. Die neuen universellen Zölle sollten bei 2,5 Prozent beginnen und dann monatlich angehoben werden, berichtet die "Financial Times" und beruft sich dabei auf Personen, die mit der Sache vertraut seien. Die Zölle sollen demnach jeden Monat um den gleichen Betrag gesteigert werden, bis die Abgaben auf bis zu 20 Prozent angehoben sind.

Im Wahlkampf hatte US-Präsident Donald Trump Zölle von 20 Prozent ins Spiel gebracht, für Waren, die in die USA eingeführt werden. Mit der schrittweisen Anhebung der Zölle will Finanzminister Bessent laut dem Zeitungsbericht den betroffenen Ländern die Möglichkeit einräumen, sich auf die Zölle einzustellen. Außerdem soll mit der Vorgehensweise die Zeit für Verhandlungen mit der US-Regierung geschaffen werden.

Auf einen Zoll von 2,5 Prozent angesprochen, sagte Präsident Trump am Montagabend vor Journalisten, er glaube nicht, dass Bessent dies unterstützen würde. Darüber hinaus würde er die Vorgehensweise auch nicht unterstützen und sprach sich für einen "viel höheren" Zoll als 2,5 Prozent aus./jkr/mis