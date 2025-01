GNW-News: ProductLife Group übernimmt Stragen Services und stärkt damit die Kompetenz bezüglich Pharmakovigilanz und klinischer Sicherheit auf dem europäischen Markt

^PARIS, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ProductLife Group (PLG), ein

globaler Anbieter von Beratungsleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Compliance und digitale Transformation für die Life-Sciences- Branche, freut sich, die Übernahme von Stragen Services bekanntzugeben. Stragen Services ist ein Unternehmensbereich der Stragen Group, einer etablierten europäischen Plattform für Spezialgenerika, die von dem auf den Gesundheitssektor fokussierten globalen Private-Equity-Unternehmen ARCHIMED unterstützt wird. Das im Jahr 2009 gegründete und in Lyon, Frankreich, ansässige Unternehmen Stragen Services ist ein anerkannter Partner der Pharma- und Biotech-Branche in den Bereichen Pharmakovigilanz und klinische Sicherheit. Mit einem Team von 36 Mitarbeitern hat sich Stragen Services einen herausragenden Ruf für seine Expertise und seine kundenspezifischen Beratungsleistungen im Bereich der Pharmakovigilanz erworben. Die Übernahme von Stragen Services ermöglicht es PLG, in diesen kritischen Bereichen zu expandieren, und trägt dazu bei, den Zugang, die Compliance und die Sicherheit von Produkten auf den globalen Märkten zu gewährleisten. Stéphanie Collomb Gilbert, General Manager von Stragen Services, kommentierte dies wie folgt: ?Für Stragen Services, unser Team und unsere Kunden ist der Anschluss an PLG ein strategischer und spannender Schritt. Die Verpflichtung von PLG zu Exzellenz, Integrität und kundenorientierter Zusammenarbeit entspricht unseren Werten. Diese Partnerschaft stärkt unsere Kompetenz, erstklassige internationale Sicherheitslösungen anzubieten und unsere Kunden in Kombination mit der umfassenden globalen Infrastruktur von PLG besser zu unterstützen. Angesichts der Tatsache, dass der Bedarf an Innovation und globaler Expertise stetig wächst, sind wir bestrebt, unsere Reichweite zu vergrößern und gemeinsam einen noch größere Wirkung zu erzielen." Xavier Duburcq, CEO von PLG, bekräftigte dies: ?Wir freuen uns sehr, Stragen Services in der PLG-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Wachstumskurs und festigt unsere Führungsposition im Bereich Pharmakovigilanz auf dem französischen und europäischen Markt. Wir unterstreichen damit unser Engagement, unseren Kunden erstklassigen Support zu bieten und sicherzustellen, dass ihre Produkte in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld den höchsten Sicherheits- und Compliance- Standards entsprechen. Die Erfolgsbilanz und Expertise von Stragen Services wird eine entscheidende Rolle bei der Stärkung unserer Position in der Branche spielen und unsere Ziele weiter unterstützen." Jean-Yves Desmottes, Partner bei ARCHIMED, sagte dazu: ?Stragen Services wurde ursprünglich gegründet, um die Aktivitäten der Stragen Group im Bereich Pharmakovigilanz zu unterstützen. In den letzten 15 Jahren hat Stragen Services seine Expertise ausgeweitet und bietet seinen Service auch zahlreichen Kunden außerhalb der Stragen-Gruppe an. Mit PLG eröffnet sich eine großartige Gelegenheit für alle Mitarbeiter, diesen Weg fortzusetzen, den Exzellenzstandard aufrechtzuerhalten, das Serviceangebot zu erweitern und letztlich die nächste Wachstumsphase zu unterstützen." Über die ProductLife Group: Die ProductLife Group möchte Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen durch die Bereitstellung weltweiter Beratungs- und Outsourcing- Services während des gesamten Produktlebenszyklus erleichtern. PLG bietet lokale Expertise mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern und ist der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die damit einhergehende geschäftliche und digitale Transformation. PLG hat sich zum Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz. Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/ Kontakt: Fabrice Galzin ProductLife Group Head of Marketing fgalzin@productlife-group.com Über Stragen Services Stragen Services ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Lyon, Frankreich, das maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Pharmakovigilanz und klinische Sicherheit für die Pharma-, Biotech- und Medtech- Industrie bereitstellt. Stragen Services wurde 2009 gegründet und vereint Expertise im Bereich der Sicherheitsregulierung mit einem kundenorientierten Ansatz, um lokale und regionale Anforderungen in über 10 Therapiebereichen zu erfüllen. Stragen Services verfügt über ein Team von hochqualifizierten Ärzten, Pharmazeuten und Wissenschaftlern und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die den höchsten Industriestandards entsprechen und sicherstellen, dass Kunden ihre strategischen Ziele in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Gesundheitslandschaft realisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stragen-services.fr/ Kontakt: Stéphanie Collomb Gilbert General Manager s.collombgilbert@stragen.fr °