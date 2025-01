^ Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG 28.01.2025 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Update Januar 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle Newsupdate GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Index-Anleihe im Fokus: Banca Ifis S.p.A. (Spezialfinanzierer trotz Zinsanstieg und schwierigem Umfeld weiterhin auf Erfolgskurs) Die Geschäftstätigkeit der Banca Ifis lässt sich in drei Segmente unterteilen. Das Segment Commercial & Corporate Banking umfasst die Produktbereiche Factoring, Leasing sowie Corporate Banking & Lending und richtet sich primär an Geschäftskunden. Das Segment Npl, also der Bereich der so genannten Non-Performing Loans, umfasst die Verwaltung und Bedienung notleidender Kredite sowie das Factoring ohne Rückgriffsmöglichkeiten. In diesem Geschäftsfeld erwirbt die Banca Ifis Portfolios notleidender Kredite, die dann wieder in die reguläre Rückzahlung überführt werden. Dabei verfügt das Unternehmen über langjährige Erfahrung im Kreditmanagement. Im dritten Bereich "Governance & Services" wird insbesondere die Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaften sichergestellt. Die Nettobankerträge der Banca Ifis setzen sich aus dem Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss zusammen. Mit knapp 50,0% der Anteile an den Gesamterträgen von 704,61 Mio. EUR (VJ: 680,55 Mio. EUR) dominiert das Segment Commercial & Corporate Banking, dessen Erträge um 8,3% anwuchsen, was die starke Ausweitung des Firmenkundengeschäfts widerspiegelt. Auch die Erträge im Segment NPL, mit etwa 40,0% Umsatzanteil der zweitwichtigste Bereich, stiegen um 3,6% auf 294,53 Mio. EUR (VJ: 284,30 Mio. EUR) an. Die Cost-Income-Ratio blieb mit 57,6 % (VJ: 57,4 %) stabil, während der Jahresüberschuss nach Steuern deutlich um 13,5% auf 160,11 Mio. EUR (VJ: 141,0 Mio. EUR) angestiegen ist. Im ersten Halbjahr 2024 konnte die Banca Ifis die Gesamterträge signifikant um 7,5% auf 374,51 Mio. EUR (VJ: 348,51 Mio. EUR) steigern. Anorganische Effekte aus der Übernahme der Revalea S.p.A. sorgten für eine starke Dynamik im Segment NPL. Die Cost-Income-Ratio sank weiter auf 55,0%, und der Jahresüberschuss nach Steuern stieg leicht auf 93,61 Mio. EUR (VJ: 91,04 Mio. EUR). Die hohe Resilienz des Geschäftsmodells zeigte sich in der stabilen Zinsmarge von 2,2% bis 2,9%, trotz des Zinsanstiegs infolge des Ukraine-Krieges. Die harte Kernkapitalquote liegt mit 15,3% deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung von 9,0% und wird durch ebenso robuste Werte für die Kern- und Gesamtkapitalquote ergänzt. Die Bilanzsumme belief sich zum 30.06.2024 auf 13,47 Mrd. EUR. Den Forderungen von 10,46 Mrd. EUR stehen Kundeneinlagen von 10,36 Mrd. EUR sowie begebene Wertpapiere in Höhe von 3,11 Mrd. EUR gegenüber. Der hohe Eigenkapitalpuffer ermöglicht eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Mit einer Dividende von 2,10 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite von über 9,0%. Die begebenen Anleihen haben einen Kupon von 6,88% und 5,50% mit einer derzeitigen effektiven Rendite von 3,75% respektive 3,90%. Zudem laufen diese beiden Anleihen noch bis zum 13.09.2028 sowie 27.02.2029, woraus sich eine Restlaufzeit von 3,66 Jahren bzw. 4,12 Jahren ergibt. Newsflash zu den Anleihen im Index: Adler Real Estate AG: Die Adler Group S.A. gibt die Vereinbarung über den Verkauf von 89,5% ihres Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten zu einem Wert von 422,5 Mio. EUR an Orange Capital Partners und One Investment Management bekannt. Weiterhin besteht die Option die restlichen 10,5% zu gegebener Zeit zu verkaufen. Das Closing des Deals wird zum 31.01.2025 erwartet. Branicks Group AG: Die Branicks Group AG hat die Vermietung der restlichen verfügbaren Fläche der Immobilie "Neustadt Centrum" in Halle an das irische Spielwarenunternehmen Smyths Toys bekanntgegeben. Damit steigt die Vermietungsquote von 85% auf 99%. Grenke AG: Die Grenke AG erreicht mit über 3 Mrd. EUR das Ziel für das Leasingneugeschäft für das Jahr 2024. Damit steigt das Leasingneugeschäft um 18,4% von 2,6 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Deckungsbeitrag-2-Marge steigt dabei von 16,5% im Vorjahr auf 17,0% und übersteigt das Ziel leicht. Multitude Capital QYJ: Multitude Capital hat bekannt gegeben, dass eine vorrangige garantierte unbesicherte Folgeanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. EUR ausgegeben wird. Die Fälligkeit datiert auf das Jahr 2028. Das nun ausstehende Volumen der gesamten Anleihe beträgt nun 100 Mio. EUR. Diese Folgeanleihe hat einen Coupon von 6,75% plus den 3-Monats Euribor. Mutares SE & Co. KGaA: Die Mutares SE & Co. KGaA hat mitgeteilt, das ihr Portfoliounternehmen Serneke Sverige AB Insolvenz anmelden musste. Nach der Übernahme im Juli 2024 hat sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens erheblich verschlechtert. Grund dafür war ein erheblicher Forderungsausfall und eine Verschlechterung der Beziehung zu Hauptkunden und Hauptlieferanten. UBM Development AG: Die UBM Development AG erhält zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung von EcoVadis im Rahmen eines ESG-Ratings. Ebenso bestätigt die Ratingagentur ISS ESG den Prime Status für die UBM Development AG. Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Januar 2025 die Anleihen der Adler Real Estate AG, der Air Baltic Corporation A.S., der Branicks Group AG, der Hornbach Baumarkt AG und der Lottomatica S.p.A. dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 24,9% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 75,1% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 6,63%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,87 Jahre. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31679.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 28.01.2025 (9:55 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 28.01.2025 (14:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2076255 28.01.2025 CET/CEST °