TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 h Analystencall, 10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Call 9.00 h) 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call BMW Group Report 2024 17:30 USA: Visa, Hauptversammlung 17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Jahreszahlen 18:00 FRA: LVMH, Jahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Q4-Umsatz USA: Paccar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/25 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/24 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Textilabfälle privater Haushalte in Deutschland und EU sowie Textilabfall-Exporte, Jahre 2013-2023 08:00 DEU: Destatis: Erwerbssituation von Rentner/-innen nach Renteneintritt in Deutschland und der EU, Jahr 2023 09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Ansprüchen nach Rücktritt von einer Pauschalreise wegen Covid-19 10:00 DEU: Pk Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): «Risiken im Fokus der Bafin 2025» mit Bafin-Präsident Mark Branson 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Berlin 10:00 DEU: Online-Pk «Digitales Marketing: So denken die Deutschen über Werbung im Netz» mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 10:00 DEU: Pk Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): «Risiken im Fokus der Bafin 2025» mit Bafin-Präsident Mark Branson, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressekonferenz der Internationalen Süßwarenmesse und ProSweets Cologne 2025, Köln 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Industriegewerkschaft IGBCE, Berlin DEU: Vorstellung (Deutche Automobil Treuhand) DAT-Report 2025 DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Deutschen Bahn, Frankfurt BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel DEU: Spielwarenmesse, Nürnberg HINWEIS KOR/CHN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

