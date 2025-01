TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q4-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Verbrauchervertrauen 1/25 08:00 DEU: GfK-Konsumklima 2/25 09:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 09:00 ESP: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Geldmenge M3 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/24 11:00 BEL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (vorab) 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland 08:00 DEU: Destatis: Zensus 2022: Daten zu Bundestagswahlkreisen neu in der Zensusdatenbank 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu den Befugnissen des Europäischen Datenschutzausschusses bei Beschwerden gegen Meta DEU: Tagung Zukünftige Stromnetze 2025 «Innovationen und Strategien für ein stabiles und nachhaltiges Stromnetz», Berlin 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI e.V., Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen zu Bundestagswahl 2025, Berlin 12:00 DEU: Mündliche Verhandlung im Fall einer Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale NRW gegen den Internetanbieter 1N Telecom, Düsseldorf 13:15 DEU: Hybrid-Pk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck legt Jahreswirtschaftsbericht 2025 vor DEU: Bundestag u.a. mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und voraussichtlich Abstimmung über Migrationsanträge der Union + 14.10 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu aktuellen innenpolitischen Themen nach Messerangriff in Aschaffenburg und Debatte + 16.20 Regierungsbefragung mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) + 18.50 Aktuelle Stunde auf Verlangen der FDP zur Wirtschaftspolitik DEU: Demos von Wirtschaftsverbänden für Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit - mit u.a. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz EUR: Unterzeichnung eines Abkommens über eine strategische und umfassende Partnerschaft zwischen Jordanien und der Europäischen Union EUR: Ursula von der Leyen stellt EU-Wettbewerbskompass vor HINWEIS KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

