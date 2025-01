USA: Stärkster Auftragsdämpfer für langlebige Güter seit einem halben Jahr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter Ende des vergangenen Jahres überraschend weiter gesunken. Die Bestellungen gingen im Dezember im Monatsvergleich um 2,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge und der stärkste Auftragsdämpfer seit Juni. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Außerdem war der Auftragseingang im Vormonat schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Der Wert für den Vormonat wurde nach unten revidiert. Der Rückgang hatte im November 2,0 Prozent betragen, nachdem zuvor nur ein Rückgang um 1,2 Prozent ermittelt worden war.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich hingegen ein besseres Bild. In dieser Betrachtung stiegen die Aufträge im Dezember um 0,3 Prozent. Dieser Anstieg war von Analysten erwartet worden./jkr/jsl/jha/