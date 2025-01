EQS-News: Nordic High Yield Bond Markt erreicht neuen Rekord in 2024 dank starker internationaler Nachfrage

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Frankfurt, 29. Januar 2025 – Pareto Securities, eine führende Investmentbank mit Schwerpunkt auf den skandinavischen und deutschen Mittelstand, berichtet, dass der Nordic High Yield (HY) Bond Markt im Jahr 2024 sein bisher stärkstes Jahr verzeichnete. Das gesamte Emissionsvolumen erreichte 17,9 Milliarden Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021 um 2,2 Milliarden Euro.

Der Markt präsentierte sich im Jahr 2024 durchweg robust und beeindruckend dynamisch, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Refinanzierungen unter vorteilhaften Rahmenbedingungen. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Einengung der Spreads bei Nordic HY Bonds: Der Pareto Nordic HY Index verzeichnete einen Rückgang um 118 Basispunkte, was auf eine spürbar verbesserte Marktstimmung und das wachsende Interesse der Investoren hinweist. Zudem blieb der iTraxx Crossover Index das gesamte Jahr über unter seinem Zweijahresdurchschnitt, was die Stabilität des Umfelds für Anleiheemissionen eindrucksvoll unterstreicht.

Erweiterte internationale Ausrichtung

Im Jahr 2024 setzte die Internationalisierung des Nordic HY Marktes ihren dynamischen Aufwärtstrend fort. Emittenten außerhalb Skandinaviens trugen 44% zum gesamten Emissionsvolumen bei, während Investoren aus derselben Gruppe beeindruckende 60% des allokierten Kapitals bereitstellten – ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu 40% im Jahr 2021. Auch deutsche Emittenten erkannten zunehmend die Vorzüge des Nordic HY Formats: Insgesamt wurden 14 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro realisiert, davon allein fünf im vierten Quartal. Damit entfielen mehr als 80% des Primärvolumens im deutschen KMU Anleihemarkt auf das Nordic HY Format.

Julian Müller, Partner bei Pareto Securities Deutschland, betonte die wachsende Attraktivität dieses Formats: „Der Nordic HY Bond Markt bietet deutschen Mittelständlern eine einzigartige Möglichkeit, bankenunabhängige Finanzierungen für größere Transaktionen zu erhalten. Die breite internationale Investorenbasis und die flexiblen, risikoadäquaten Strukturen machen dieses Format zu einem unverzichtbaren Instrument für mittelständische Unternehmen, die skalierbare Finanzierungslösungen suchen.“

Stärkung der Marktführerschaft

Im Jahr 2024 behauptete Pareto Securities seine Marktführerschaft und erreichte einen Marktanteil von 30% im Bereich Nordic HY Bonds. Bei in Euro denominierten Anleihen und Private-Equity-gestützten Transaktionen war der Marktanteil mit 46% bzw. 41% sogar noch höher.

Pareto begleitete eine Vielzahl bedeutender Transaktionen in unterschiedlichen Branchen und unterstrich damit seine Kompetenz bei der Erschließung von Kapitalmärkten sowohl für nordische als auch für internationale Kunden.

Optimistischer Ausblick auf 2025

Die Dynamik aus 2024 bildet eine solide Grundlage für ein weiteres starkes Jahr 2025. Es wird mit einer anhaltend hohen Nachfrage im Nordic HY Markt gerechnet, unterstützt durch stabile Mittelzuflüsse, eine solide Performance der Nordic HY Fonds und ein günstiges Zinsumfeld.

„Die Rekordleistung des Nordic HY Marktes im Jahr 2024 verdeutlicht seine wachsende internationale Attraktivität und Widerstandsfähigkeit“, fügte Müller hinzu. „Pareto Securities bleibt weiterhin engagiert, Innovationen voranzutreiben und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Kunden in diesem dynamischen Markt bereitzustellen.“

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pareto Securities AS Frankfurt Branch Gräfstr. 97 60487 Frankfurt Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: info@paretosec.com http://www.paretosec.com

