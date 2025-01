GNW-News: iPRONICS investiert 20 Mio. EUR in Serie A zur Entwicklung optischer Netzwerke für KI-Rechenzentren der nächsten Generation

^VALENCIA, Spanien, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein führendes

Deep-Tech-Startup im Bereich softwaredefinierter photonischer Engines, hat eine Serie A in Höhe von 20 Mio. EUR bekanntgegeben. Diese Finanzierung wird den Einsatz der Optical Networking Engine (ONE) von iPronics in KI-Rechenzentren beschleunigen und eine schnelle, skalierbare Kommunikation mit hoher Bandbreite für energieeffiziente KI ermöglichen. Diese Investition wird von Triatomic Capital unter Beteiligung von Fine Structure Ventures und Bosch Ventures, Amadeus Capital Partners und Criteria Venture Tech geleitet. CEO Christian Dupont erklärte: ?Die Technologie von iPronics wird größere GPU- Domänen mit schnellen optischen Verbindungen ermöglichen, die Kapazität für Trainingsberechnungen erhöhen und Inferenzen mit geringer Latenz bereitstellen. Mit dieser Investition werden wir die Markteinführung unserer Optical Circuit Switches beschleunigen und unseren Kunden den Aufbau einer KI-Infrastruktur der nächsten Generation ermöglichen." Netzwerke in Lichtgeschwindigkeit mit Optical Networking Engines von iPronics Aktuelle KI-Rechenzentren verwenden elektronische Switches, die bei steigender Bandbreite ausgetauscht werden müssen. Auf diese Weise wird die Anzahl der GPUs pro Server begrenzt und eine starre Infrastruktur geschaffen, die eine effiziente GPU-Nutzung behindert. Die Lösung sind optische Netzwerke. Die ONE-Technologie von iPronics bietet eine Fabric mit optischen Switches für KI-Architekturen, die eine sofortige Topologieanpassung ermöglicht und die Programmierbarkeit auf Verbindungen der physikalischen Ebene ausdehnt. Sie bietet eine 1000-fach schnellere Rekonfiguration im Vergleich zu anderen optikbasierten Ansätzen, einen verlustfreien Betrieb, niedrigere Kosten pro Port und eine höhere Zuverlässigkeit aufgrund des Solid-State-Chip-Designs. Peter Zhou, General Partner bei Triatomic Capital, betonte: ?iPronics verfügt über die einzigartige Technologie und das Team zur Förderung der Nutzung von Photonik in Rechenzentren und KI-Clustern. Wir sind davon überzeugt, dass Netzwerk-Fabrics, die mit Lichtgeschwindigkeit arbeiten, für den Compute Stack der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung sind. Wir freuen uns, das Vorhaben von iPronics zu unterstützen, die Leistung der KI-Infrastruktur der nächsten Generation zu beschleunigen." Dr. Ingo Ramesohl, Managing Director von Bosch Ventures, kommentierte: ?Wir glauben, dass iPronics gut positioniert ist, um die schnell wachsende Nutzung von Optical Circuit Switches (OCS) im Markt für KI-Rechenzentren anzuführen, der zunehmend auf optische Netzwerke angewiesen sein wird." Dr. Josué J. López, Leiter des Bereichs Next Gen Computing bei Fine Structure Ventures und Photonik-Experte, fügte hinzu: ?Diese Investition steht im Einklang mit unserem Fokus auf Next Generation Computing zur Förderung von Innovationen. Wir sind sehr beeindruckt vom Photonik-Team bei iPronics und der von ihm entwickelten OCS-Lösung. Die FSV sieht starke Synergien zwischen dem Fachwissen von iPronics und unseren Stärken bei Deep-Tech-Unternehmen." Diese Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein für iPronics dar und bestätigt das Potenzial seiner Technologie zur Transformation der Rechenzentrumslandschaft. Über iPronics iPronics revolutioniert mit seiner innovativen optischen Netzwerk-Engine die Verwaltung von Rechenzentren, indem es Pionierarbeit im Bereich der softwaredefinierten Photonik leistet und den ersten integrierten optischen Switch für nahtlose KI-Cluster-Kommunikation und zukunftssichere Rechenzentrumsinfrastrukturen vorstellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ipronics.com (http://www.ipronics.com) oder über press@ipronics.com Über Triatomic Capital Triatomic Capital ist eine Venture-Capital-Gesellschaft für Finanzierungen in der Frühphase, die sich auf die Unterstützung von Gründern beim Aufbau ?zukunftsweisender" Unternehmen und Technologien konzentriert. Das Unternehmen hat sich auf Investitionen in angewandter KI spezialisiert, die eine Reihe von Themen wie Next Generation Computing, Engineered Biology, New Materials, New Energy und Automated Economy umfassen. Triatomic Capital wurde von einem Team aus erfahrenen Unternehmern, Betreibern und Investoren gegründet. Die Führung von Triatomic Capital stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung bei erstklassigen Investmentfirmen und den größten Technologieunternehmen weltweit zur Unterstützung bei der Skalierung und Förderung der nächsten Generation KI- gestützter Unternehmen. Weitere Informationen über Triatomic Capital finden Sie unter triatomic.ai (http://triatomic.ai/) Über Fine Structure Ventures Fine Structure Ventures ist ein von F-Prime Capital beratener Venture-Capital- Fonds. Wir unterstützen wissenschaftliche und technische Innovatoren und investieren von der Seed bis zur Serie B. Von Luft- und Raumfahrt über Biologie bis hin zu Klimatechnologie, Next Generation Computing und der Entwicklung fortschrittlicher Materialien, stellt sich Fine Structure Ventures einigen der wichtigsten technologischen Herausforderungen der Gegenwart. Über Bosch Ventures Die Robert Bosch Venture Capital GmbH (Bosch Ventures) ist die Venture-Capital- Gesellschaft der Bosch-Gruppe, einem international führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Bosch Ventures investiert weltweit in innovative Start-up-Unternehmen in allen Entwicklungsphasen. Der Schwerpunkt der Investmenttätigkeit von Bosch Ventures liegt dabei auf Technologieunternehmen, die an Themen arbeiten, die für Bosch aktuell und künftig von Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Automatisierung und Elektrifizierung, Energieeffizienz, Softwaretechnologien und Medizintechnik. Bosch Ventures investiert dabei auch in Services und Geschäftsmodelle mit Relevanz für die zuvor genannten Geschäftsfelder. Zudem unterstützt Bosch Ventures über das ?Open Bosch"-Programm Co-Innovation zwischen Bosch und Start-ups. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bosch.ventures (http://www.bosch.ventures) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/475f5ab5- 1b70-45ea-8924-617eb79c118f °