Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Karenztage-Diskussion

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Karenztage-Diskussion:

"Laut Fehlzeiten-Report der AOK kamen 2024 fast 40 Prozent der Fehltage durch Langzeiterkrankungen zusammen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der einzelnen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen ist zwar klein, dennoch ist das Ausmaß enorm. Und das zeigt, was in der aktuellen Debatte fehlt. Nämlich eine Antwort auf die Frage, wie man die Vorsorge verbessern kann. Die Deutschen sind besonders schlecht, was das angeht - und Ärzteschaft und Arbeitgeber haben hier eine Aufgabe, an einem Mentalitätswechsel mitzuwirken. Gerade in einer alternden Bevölkerung muss Prävention das A und O werden. Zumal die Zufriedenheit in Betrieben, in denen Mitarbeitende merken, dass der Führungsetage ihre Gesundheit am Herzen liegt, deutlich höher sein dürfte als in anderen. Und das ist entscheidend: Denn dort, wo die Zufriedenheit hoch ist, ist Zahl der Krankmeldungen niedrig."/yyzz/DP/he