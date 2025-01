Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Krankenhausreform

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Krankenhausreform:

"Mit der Insolvenz mehrerer DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern geschieht genau das, was die Krankenhausreform, die der Bundesrat im November abgesegnet hat, eigentlich verhindern soll: Es kommt zu ungesteuerten Schließungen von Krankenhäusern. Vor allem in ländlichen Gebieten kann das fatal sein. Die finanzielle Situation vieler Kliniken ist bereits jetzt alarmierend. Was bei der Krankenhausreform fehlt, ist eine Regelung für die Übergangszeit, bis die Finanzierung ab 2027 auf das neue System umgestellt wird."/DP/jha