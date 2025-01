US-Notenbank lässt Leitzinsen unverändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen nicht verändert. Die Leitzinsen verharren in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet.

In der zweiten Jahreshälfte 2024 hatte die Fed die Zinsen noch um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt. Im vergangenen September wurde die Zinswende nach der großen Inflationswelle mit einer deutlichen Zinssenkung um 0,50 Punkte eingeläutet. Im November und Dezember folgten dann kleinere Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte.

Anschließend legte die Notenbank legt eine Zinspause ein. Schließlich hat sich die Inflation zuletzt hartnäckig gezeigt. Die Jahresrate lag im Dezember bei 2,9 Prozent. Die Fed strebt eine Rate von zwei Prozent an. Zudem blieb der Arbeitsmarkt und die Konjunktur robust. Bei der anstehenden Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell dürften die Auswirkungen der Politik des neuen Präsidenten Donald Trump im Mittelpunkt stehen./jsl/jkr/he