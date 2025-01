Devisen: Euro legt etwas zu - EZB senkt Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0434 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0403 (Mittwoch: 1,0396) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9612 (0,9619) Euro

Die EZB hat zum fünften Mal sei dem Sommer 2024 die Zinsen gesenkt. Sie setzte den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent herab. Dies war von Volkswirten erwartet worden. Auch für die nächste Sitzung rechnen Ökonomen mit einer weiteren Zinssenkung.

"Trump und seine bisherigen erratischen Ankündigungen haben für die europäische Geldpolitik keine Auswirkungen", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte auch der EU immer wieder mit Zöllen gedroht. "Die europäische Wirtschaft und die europäische Währung Euro sind zu groß, um von den bisherigen Initiativen der neuen US-Regierung beeinträchtigt zu werden."

Belastet wurde der Dollar durch schwache Daten zum US-Wirtschaftswachstum. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,3 Prozent. Im dritten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 3,1 Prozent zugelegt. Volkswirte waren für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt von einem etwas stärkeren Wachstum um 2,6 Prozent ausgegangen.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in den USA jedoch deutlich stärker als in der Eurozone. So hat die Wirtschaft dort im vierten Quartal lediglich stagniert. "Die Wirtschaft in den USA ist ein Phänomen", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Sie lässt sich nicht davon abbringen, robust weiterzuwachsen." Gestützt werde die Wirtschaft durch den privaten Konsum. "Ein großes Risiko sind die Pläne des neuen US-Präsidenten."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83685 (0,83723) britische Pfund, 160,32 (161,50) japanische Yen und 0,9441 (0,9430) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.795 Dollar. Das waren 35 Dollar mehr als am Vortag und ein Rekordhoch./jsl/he