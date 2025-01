Italien: Wirtschaft stagniert überraschend weiter

ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Italiens hat Ende des vergangenen Jahres überraschend keine Fahrt aufgenommen. Im vierten Quartal stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Bereits im dritten Quartal trat die Wirtschaftsleistung auf der Stelle. Analysten hatten für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Etwas besser zeigte sich die Entwicklung im Jahresvergleich: In dieser Betrachtung wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,5 Prozent. In dieser Betrachtung hatten Analysten einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet./jkr/jsl/zb