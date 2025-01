US-Anleihen: Kursgewinne - Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) kletterte um 0,17 Prozent auf 109,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,52 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch schwache Daten zum US-Wirtschaftswachstum. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,3 Prozent. Im dritten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 3,1 Prozent zugelegt. Volkswirte waren für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt von einem etwas stärkeren Wachstum um 2,6 Prozent ausgegangen.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in den USA jedoch deutlich stärker als in der Eurozone. So hat die Wirtschaft dort im vierten Quartal lediglich stagniert. "Die Wirtschaft in den USA ist ein Phänomen", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Sie lässt sich nicht davon abbringen, robust weiterzuwachsen." Gestützt werde die Wirtschaft durch den privaten Konsum. "Ein großes Risiko sind die Pläne des neuen US-Präsidenten."/jsl/he