USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet und deutlich gefallen. Ihre Zahl sank in der vergangenen Woche um 16.000 auf 207.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 225.000 Anträgen gerechnet.

Das Niveau bleibt damit niedrig. Zu Beginn des Jahres hatte die Zahl mit 203.000 den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der aktuelle Wert liegt nur knapp darüber.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Am Mittwoch hatte die Fed die Leitzinsen stabil gehalten. Auch der robuste Arbeitsmarkt spricht derzeit gegen Zinssenkungen./jsl/jkr/jha/