WAHL 2025: Grünen-Chefin weiter offen für Zusammenarbeit mit Union

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat sich nach der umstrittenen Abstimmung über die Migrationspolitik im Bundestag grundsätzlich weiter offen für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Union gezeigt. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, nach so einem Moment in eine Regierung mit einem Kanzler Friedrich Merz (CDU) einzutreten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Die Frage ist ja an Herrn Merz gerichtet, mit wem er eigentlich noch regieren will. Und wir sind da klar, wir stehen für demokratische Mehrheiten in der Mitte und dafür stehen wir auch immer zur Verfügung."

Brantner: Merz verspielt lange Tradition der CDU

Brantner sagte, sie hoffe, "dass wir es wieder schaffen, dass die demokratische Mitte auch wirklich sich dort trifft und nicht davon die Ränder konstant jetzt profitieren". Zur Kritik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an Kanzlerkandidat Merz sagte sie, dieser sei es offensichtlich ein Bedürfnis gewesen, ihre Position klarzumachen. "Und es ist ja so, dass Herr Merz da gerade eine lange, alte Tradition der CDU ja auch verspielt", fügte sie hinzu und nannte die früheren CDU-Kanzler Konrad Adenauer, Helmut Kohl und auch Merkel. Diese hätten für Europa gelebt und sich in einer dienenden Führung gesehen. "Und es ist an der CDU, zu entscheiden, in welche Richtung sie am Ende geht."

Zur Frage nach dem möglichen Abstimmungsverhalten der Grünen bei dem am Freitag anstehenden Bundestagsvotum über das von der Union eingebrachte Zustrombegrenzungsgesetz sagte Brantner: "Na ja, der Ball ist bei Herrn Merz. Herr Merz muss erst mal auch wieder klar sagen, dass er demokratische Mehrheiten möchte und dafür auch bereit ist, ins Gespräch zu gehen. Und ein Gespräch ist eben nicht Friss oder stirbt." Gesprächsangebote habe es bisher nicht gegeben./jr/DP/he