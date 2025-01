Aktien Europa Schluss: Schwung erlahmt - Starke Wochen- und Monatsbilanz

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat der jüngste Schwung am Freitag merklich nachgelassen. Der EuroStoxx 50 rettete nur ein Plus von 0,09 Prozent auf 5.286,87 Punkte ins Ziel. Auf Wochensicht erzielte der Leitindex der Eurozone allerdings einen Anstieg um 1,3 Prozent. Die Januar-Bilanz beläuft sich auf plus 8 Prozent. Der Schweizer SMI büßte am Freitag im Verlauf seinen Tagesgewinn ein - er verabschiedete sich 0,06 Prozent tiefer mit 12.597,09 Punkten. Der britische FTSE 100 schaffte hingegen einen Kursgewinn von 0,31 Prozent auf 8.673,96 Punkte.

Der erste Handelsmonat 2025 könne sich "von der Kursperformance her sehen lassen", lobte Marktexperte Andreas Lipkow. "Bisher konnte der Gesamtmarkt viele wesentliche Klippen umschiffen und hat sich stur auf eine potenzielle Konjunkturerholung in Europa fokussiert."/gl/he