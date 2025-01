Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Inflationsdaten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,33 Prozent auf 132,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,47 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch Inflationsdaten aus einzelnen Bundesländern in Deutschland. Die Inflationsrate ging in den meisten Ländern zurück. Volkswirte hatten hingegen im Januar für Deutschland insgesamt eine unveränderte Rate von 2,6 Prozent erwartet. Diese Daten werden um 14 Uhr erwartet. Zudem ist in Frankreich die Inflation nicht weiter gestiegen. Die Jahresrate verharrte im Januar bei 1,8 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg erwartet hatten.

Die Daten zur Preisentwicklung dürften den Spielraum der Europäischen Zentralbank (EZB) für weitere Leitzinssenkungen erhöhen. Am Donnerstag hatte die Notenbank ihre Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Entscheidung und auch die Aussagen von Notenbankchefin Christine Lagarde boten keine großen Überraschungen. Ökonomen erwarten im März eine weitere Zinssenkung./jsl/jkr/jha/