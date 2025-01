Devisen: Euro sinkt unter 1,04 Dollar - Weißes Haus dementiert Zölle-Bericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag nach einem Sprung bis auf 1,0434 US-Dollar wieder deutlich unter die Marke von 1,04 Dollar gesunken. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0377 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0393 (Donnerstag: 1,0403) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9621 (0,9612) Euro gekostet.

Ein Medienbericht, wonach das Weiße Haus Importzölle erst Anfang März erheben könnte, hatte dem Euro zeitweise Auftrieb gegeben. Das prompte Dementi ließ ihn dann deutlich absacken. US-Präsident Donald Trump halte an seinen Plänen fest, sagte eine Sprecherin während einer Pressekonferenz. Demnach bleibt es dabei, dass ab dem 1. Februar Zölle von 25 Prozent für Waren aus Kanada und Mexiko sowie 10 Prozent für Waren aus China gelten./gl/he