dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet nach starkem Lauf

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL NACH STAKEM LAUF - Der Dax steuert am Freitag mit einem wohl wenig veränderten Start auf einen sehr starken Monatsabschluss zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 21.721 Punkten nur wenige Zähler unter dem Vortagesschluss und dem jüngsten Rekord. Inflationszahlen aus der Eurozone stehen zum Wochenausklang ebenso wie Preisdaten aus den USA im Blick. Die Kursschwäche von Anfang der Woche wegen der Befürchtungen um aufkommende KI-Konkurrenz aus China durch das Start-up DeepSeek hatte der Dax schnell abgehakt und seine Rekordrally wieder aufgenommen, die ihn am Vortag bis auf 21.732 Punkte führte.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben nach dem jüngsten Rücksetzer am Donnerstag wieder den Weg nach oben gefunden. Neben guten Geschäftszahlen einiger Schwergewichte sahen Experten Daten zum US-Wirtschaftswachstum als Kursstütze. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,38 Prozent höher mit 44.882,13 Punkten aus dem Handel. Zum knapp zwei Monate alten Rekord fehlen ihm nur noch rund 0,4 Prozent.

ASIEN: - STABIL - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine großen Sprünge gemacht. In Japan legte der Nikkei-225 zuletzt um 0,3 Prozent zu und in Australien trat der S&P/ASX 200 praktisch auf der Stelle. An anderen großen Börsen wie etwa in Hongkong und Festlandchina wurde wegen Feiertagen erneut nicht gehandelt.

DAX 21.727,20 0,41% XDAX 21.727,10 0,49% EuroSTOXX 50 5.282,21 0,99% Stoxx50 4.597,05 0,82% DJIA 44.882,13 0,38% S&P 500 6.071,17 0,53% NASDAQ 100 21.508,12 0,45%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,69 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0388 -0,19% USD/Yen 154,89 0,41% Euro/Yen 160,90 0,22%

BITCOIN:

Bitcoin 104.441 -0,28% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 77,29 0,42 USD WTI 73,33 0,60 USD

/jha/