EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Signifikante Verbesserung des Ergebnisses für 2024 erwartet

Gräfelfing, 31.01.2025. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für das Geschäftsjahr 2024 eine signifikante Verbesserung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit auf TEUR 6.682 im Vergleich zu TEUR 762 in 2023 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3.204 (i.Vj. TEUR -469). In diesen vorläufigen Zahlen ist bereits eine aufwandswirksame Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von rund TEUR 1.413 (i. Vj. TEUR 688) enthalten.

In einem von stetem Wandel gekennzeichneten Marktumfeld kam es zu einem Rückgang des vorläufigen Provisionsüberschusses (Saldo aus Provisionserträgen und Provisionsaufwendungen) auf TEUR 3.584 (i. Vj. TEUR 3.892) und zu einem Anstieg des vorläufigen Handelsergebnisses (Differenz aus dem Ertrag und dem Aufwand des Handelsbestandes) auf TEUR 28.691 (i. Vj. TEUR 19.590). Die vorläufigen allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich insgesamt auf TEUR 25.558 (i. Vj. TEUR 22.421), dabei stiegen die darin enthaltenen vorläufigen Personalaufwendungen auf TEUR 9.678 (i. Vj. TEUR 7.404) und die vorläufigen anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 15.880 (i.Vj. TEUR 15.017).

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich zum 31.12.2024 nach vorläufigen Berechnungen auf TEUR 21.827 gegenüber TEUR 18.648 zum 31.12.2023. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB summiert sich zum 31.12.2024 mittlerweile auf etwa TEUR 16.777 gegenüber TEUR 15.364 im Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die vorläufigen Eigenmittel (Eigenkapital und Fonds für allgemeine Bankrisiken) auf ca. TEUR 38.604.

Der testierte und festgestellte Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich am 28. Mai 2025 veröffentlicht.



Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

