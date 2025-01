EQS-News: P&P Group übertrifft 2024 geplantes Transaktionsvolumen deutlich – Über 500 Einheiten für mehr als 150 Millionen Euro wurden an institutionelle und private Anleger verkauft

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Nürnberg/Fürth, 31.01.2025 – Der Immobilienentwickler P&P Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 beim Transaktionsvolumen die gesetzte Zielmarke deutlich übertroffen. Über 500 Einheiten im Wert von mehr als 150 Millionen Euro verkaufte das Unternehmen zwischen Januar und Dezember vergangenen Jahres. „Eine hervorragende Bilanz“, resümiert Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group: „Angesichts der herausfordernden Zeiten in der Immobilienwirtschaft ist dieses Ergebnis nicht hoch genug zu bewerten.“

Zu dem hervorragenden Resultat trugen Transaktionen in unterschiedlichen Bereichen bei. Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: „Neben Globalverkäufen an institutionelle und private Investoren konnten wir auch an die 150 Eigentumswohnungen über unsere unternehmenseigene Plattform an Einzelanleger verkaufen.“ Zudem gab es bei den Projekten eine Mischung aus Bestandsimmobilien und Neubauten. „Diese Diversifizierung sowohl der Vertriebswege als auch der Immobilienarten macht die Stärke der P&P Group aus“, so Zurek: „Diese Grundstruktur prägt das Unternehmen und ermöglicht, flexibel und passend auf die jeweils notwendigen Anforderungen zu reagieren.“

Als Beispiele für die Vertriebserfolge des Geschäftsjahres 2024 nennt die P&P Group den Verkauf eines weiteren Bauabschnitts von Eigentumswohnungen am Lagarde Campus in Bamberg (Sunshine Lofts) sowie verteilt über den gesamten Großraum Nürnberg/Fürth mehrere Globalverkäufe, etwa von mehr als 100 klimafreundlichen Neubau-Wohnungen (KFN), sechs Bestands-Mehrfamilienhäusern und einer im Rohbau befindlichen Immobilie mit über 120 Einheiten.

Positiv auf die Nachfrage habe sich in der zweiten Jahreshälfte die Zinsentwicklung ausgewirkt. „Viele Anleger nutzten die günstige Konstellation“, erläutert Langfritz: „Die Finanzierungskonditionen haben sich im Laufe des vergangenen Jahres auch dank mehrerer Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank um rund ein Prozent vergünstigt. Gleichzeitig sind die Preise nach der Konsolidierung 2023 weiterhin deutlich unter den einstigen Höchstständen. Doch angesichts der starken Mietentwicklungen im Wohnsektor ergeben sich aus diesem Marktumfeld interessante Investitionsmöglichkeiten, die von einzelnen Marktteilnehmern genutzt werden.“

Auf das neue Geschäftsjahr blickt CEO Zurek mit Optimismus. „Die P&P Group will 2025 ein weiteres Rekordergebnis erzielen. Die Pipeline ist mit einigen sehr guten Projekten gefüllt. Da macht sich unsere Strategie bezahlt, frühzeitig Potentiale in Stadtvierteln zu identifizieren, die bisher nicht so sehr im Mittelpunkt der Bautätigkeit stehen.“ Dazu gehört sowohl das Development aussichtsreicher unbebauter Grundstücke als auch unterbewerteter Bestandsimmobilien. Für Zurek ist diese Strategie die Grundlage für die positive Zukunftsaussichten der P&P Group: „Dank unseres gesunden Wirtschaftens in der Vergangenheit und ausreichend Eigenkapital können wir Investitionsentscheidungen sehr schnell treffen. So können wir attraktive Projektentwicklungs-Chancen nutzen und weiterhin sowohl privaten als auch institutionellen Investoren passende Angebote machen.“



Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



