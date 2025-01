Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Union/Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Union/Merz:

"(.) Die Union kann jetzt, Merkel hin und Mützenich her, nur auf dem eingeschlagenen Kurs bleiben. Die Spitzenpolitiker von CDU und CSU müssten aber noch viel öfter erklären, warum die Union ihn einschlug: nicht, weil sie die "Natter" AfD salonfähig machen möchte, sondern weil eine große Mehrheit der Deutschen immer dringender eine entschiedene Wende in der Migrationspolitik fordert. Die Union sollte umgehend die zahllosen Zeugen der Überforderung in den Kommunen, Schulen, Ausländerbehörden in den Zeugenstand rufen. Deren Klagelied, obwohl von Erschöpfung und Enttäuschung kündend, könnte locker mithalten mit dem Chor der über Merz Empörten in Berlin."/DP/jha