Trudeau: Trump-Zölle verhindern

OTTAWA (dpa-AFX) - Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau droht wegen der möglicherweise bevorstehenden Einführung weitreichender Zölle durch die US-Regierung mit Gegenmaßnahmen. "Wir arbeiten hart daran, diese Zölle zu verhindern, aber wenn die Vereinigten Staaten voranschreiten, ist Kanada mit einer energischen und sofortigen Reaktion bereit", schrieb Trudeau auf der Plattform X. "Niemand - auf beiden Seiten der Grenze - möchte amerikanische Zölle auf kanadische Waren sehen."

Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, an seinen Plänen festzuhalten und am Samstag 25 Prozent Zölle auf Waren aus Kanada sowie aus Mexiko und 10 Prozent auf Waren aus China einzuführen. US-Präsident Donald Trump wollte entsprechende Zölle ursprünglich am Tag seiner Amtseinführung einführen, rückte dann aber davon ab und nannte den 1. Februar als Stichtag. Offen ist, ob die Strafmaßnahmen durch Verhandlungen hinter den Kulissen noch abgewendet werden können.

Zölle sind eine Art Zuschlag auf importierte Waren. Sie werden an der Grenze fällig. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 auf Zölle gesetzt. Ökonomen gehen davon aus, dass weitreichende Zölle zu einem Anstieg der Preise in den USA führen werden./scb/DP/he