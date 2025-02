Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Zölle sorgen für Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einem Handelskrieg hat die Rekordjagd des Dax am Montag jäh beendet. Erst am Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch bei gut 21.800 Punkten erreicht, nun sackte er um 1,99 Prozent auf 21.299 Zähler ab. Den zuletzt schon von Experten befürchteten Rückschlag gab es, weil US-Präsident Donald Trump am Wochenende seine Drohung wahrmachte und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängte. Autowerte litten sehr stark darunter.

Trumps Beschlüsse machten sich auch in der zweiten deutschen Börsenreihe und europaweit negativ bemerkbar: Während der MDax um 2,30 Prozent auf 26.116 Punkte rutschte, büßte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx etwa zwei Prozent ein.

An den Finanzmärkten herrscht die Sorge, dass die Zölle die Inflation in den USA wieder anheizen und Zinssenkungshoffnungen auflösen. Laut den Experten der UBS sollten sich die Anleger deshalb auf eine Phase erhöhter Unsicherheit einstellen. Diese wirkt sich am Montag auch auf europäische Aktien aus, auch wenn die Europäische Union im ersten Schritt noch nicht im Zollfokus der USA steht./tih/jha/