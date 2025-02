EQS-News: Innomotics treibt größtes industrielles Wärmepumpensystem der Niederlande an

Emittent / Herausgeber: Innomotics GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Innomotics treibt größtes industrielles Wärmepumpensystem der Niederlande an



03.02.2025 / 10:00 CET/CEST

Innomotics treibt größtes industrielles Wärmepumpen-system der Niederlande an

Innomotics, ENECO und Johnson Controls schließen erfolgreiches Kooperationsprojekt ab

Motoren und Umrichter von Innomotics liefern 25-27 Megawatt (MW) nachhaltige Wärmeleistung durch die Aufbereitung von Abwasser

30.000 Tonnen CO2-Emissionen werden so jährlich vermieden, 20.000 Haushalte mit Wärme versorgt

Utrecht, 03. Februar 2025

– Die Innomotics GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, hat gemeinsam mit Partnern das größte Wärmepumpensystem in den Niederlanden realisiert. Es befindet sich in der kommunalen Kläranlage in Utrecht. Das System nutzt die Restwärme von täglich 65 Millionen Litern behandeltem Abwasser und erzeugt 25-27 MW Wärmeleistung. Dies entspricht ca. 15% des gesamten Fernwärmebedarfs in Utrecht und Nieuwegein oder etwa 20.000 Haushalten insgesamt. Dank der hochmodernen Motoren und Frequenzumrichter von Innomotics setzt das Projekt durch hohe Energieeffizienz neue Maßstäbe und vermeidet jährlich 30.000 Tonnen CO

2

-Emissionen.

Innomotics lieferte folgende Komponenten für das Projekt:

8 Perfect Harmony GH180 Frequenzumrichter

8 A-Compact Plus Einheiten, inkl. einer Ersatz-Einheit, die optimale betriebliche Flexibilität sicherstellt

Das Gesamtsystem besteht aus vier Wärmetauschern, die jeweils mit zwei Kompressoren ausgestattet sind. Jeder Kompressor wird von einem 1 MW-Motor von Innomotics angetrieben. Innomotics GH180 Frequenzumrichter werden für die Steuerung der Motoren genutzt. Diese Komponenten sind entscheidend für die Gewinnung von Restwärme aus täglich 65 Millionen Litern behandeltem Abwasser. Das System verwendet Ammoniak – ein natürliches, umweltfreundliches Kältemittel – um Wärme an das Fernwärmenetz von Utrecht zu liefern. Zusätzlich werden 1 MW Abwärme aus den Motoren und Antrieben zurückgewonnen, was zur Effizienz des Fernwärmenetzes beiträgt.

„Viele Kommunen stehen vor der großen Herausforderung, Wärmenetze nachhaltig und wirtschaftlich zu betreiben. Das Projekt in Utrecht zeigt eindrucksvoll, welchen Beitrag fortschrittliche Motor- und Antriebslösungen hierbei leisten können“, sagt André Hillebrink, Technical Sales Support Professional bei Innomotics. Kooperationsprojekt mit Vorzeigecharakter Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen ENECO, Johnson Controls und Innomotics. ENECO leitete die Entwicklung der Gesamtanlage, Johnson Controls stellte die fortschrittlichen Wärmepumpensysteme bereit. Innomotics lieferte die hochmodernen Motor- und Antriebstechnologien. Gemeinsam haben die Unternehmen ein reproduzierbares Modell für moderne erneuerbare Energiesysteme im urbanen Umfeld geschaffen.

„Mit diesem Projekt unterstreichen wir ENECOs Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Die innovativen Motoren und Antriebe von Innomotics waren entscheidend für den Erfolg“, sagt Sander Tensen, Manager Engineering bei ENECO. „Die hochmoderne Technologie und Zuverlässigkeit von Innomotics stellen sicher, dass wir sowohl eine hohe Energieeffizienz als auch erhebliche CO

2

-Einsparungen erreichen können. Das ist ein echter ‚Game-Changer‘ für unser Fernwärmenetz“, fügt Sander Tensen hinzu.

Kontakt:

Innomotics GmbH

Dario Artico

E-Mail:

dario.artico@innomotics.com

Redefining reliable motion for a better tomorrow. Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.innomotics.com

.

Innomotics GmbH, Kommunikation

Leiterin: Julia Ebenberger, Vogelweiherstr. 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

