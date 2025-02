EQS-News: Photon Energy unterzeichnet Asset-Management-Vertrag für 101 MWp EDPR PV-Kraftwerke in Ungarn

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy unterzeichnet Asset-Management-Vertrag für 101 MWp EDPR PV-Kraftwerke in Ungarn



03.02.2025 / 09:13 CET/CEST

Amsterdam/Budapest – 3. Februar 2025 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine ungarische Tochtergesellschaft Photon Energy Operations HU Kft einen Asset-Management-Vertrag für zwei PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 101 MWp im Besitz von EDP Renováveis (en „EDP Renewables“, „EDPR“) in Ungarn unterzeichnet hat.

„Wir sind stolz darauf, mit EDP Renewables zusammenzuarbeiten, um umfassende Asset-Management-Dienstleistungen für diese PV-Kraftwerke in Ungarn bereitzustellen. Unser Engagement besteht darin, optimale Leistung und Rentabilität für diese Anlagen sicherzustellen und gleichzeitig EDPR bei der Umstellung ihrer zusätzlichen Projekte im Bau zu unterstützen. Dieser Vertrag unterstreicht unsere Expertise im Management großer erneuerbarer Energieanlagen und stärkt unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für Betrieb, Wartung und Asset-Management auf dem ungarischen Markt“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung wird Photon Energy im Auftrag von EDPR umfassende Asset-Management-Dienstleistungen erbringen, darunter das technische, kommerzielle und finanzielle Management der PV-Kraftwerke, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Photon Energy wird EDPR in Zukunft auch bei der Übernahme eines weiteren Assets unterstützen, das sich derzeit im Bau befindet. Sobald dieses PV-Kraftwerk in Betrieb ist, wird Photon Energy ebenfalls umfassende Asset-Management-Dienstleistungen für diese Anlage erbringen.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

