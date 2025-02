In den USA läuft Piloteninformationssystem nach Panne wieder

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - In den USA ist ein wichtiges US-Piloteninformationssystem nach einem befristeten Ausfall wieder in Betrieb.

Die Ursache für den Ausfall werde untersucht, teilte die Die US-Luftfahrtbehörde FAA am Sonntag mit. US-Verkehrsminister Sean Duffy hatte am späten Samstagabend Verspätungen im Flugverkehr nicht ausgeschlossen. Verzögerungen im Luftverkehr wurden allerdings nicht gemeldet, ein Back-up-System war aktiviert worden. Betroffen war das NOTAM-System ("Notice to Air Mission"). Es liefert Piloten, der Crew und Flughäfen Sicherheitsinformationen, wie etwa über eine ausgefallene Rollbahnbeleuchtung an einem Flughafen, Fallschirmsprünge in der Nähe oder die Schließung einer bestimmten Landebahn wegen Bauarbeiten. Ein NOTAM-Ausfall im Januar 2023 hatte den gesamten US-Flugverkehr lahmgelegt.

(Bericht von David Shepardson, geschrieben von Myria Mildenberger und Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)