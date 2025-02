IRW-News: ACCESS Newswire: Formerra erweitert sein Führungsteam und stärkt damit sein globales Wachstum

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Formerra erweitert sein Führungsteam und stärkt damit sein globales Wachstum

ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / Formerra, ein Marktführer auf dem Gebiet des Vertriebs von Hochleistungsmaterialien, hat heute bekannt gegeben, dass Herr Kyle Poyta das Unternehmen ab sofort als Chief Commercial Officer, einem bei Formerra neu geschaffenen Posten, unterstützen wird. Kyle war zuletzt bei Quaker Houghton für die Organisation des Nordamerika-Geschäfts zuständig und bekleidete davor diverse Funktionen bei der Firma DuPont.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78318/Formerra_030225_DEPRCOM.001.jpeg

Kyle Poyta wird zum Chief Commercial Officer von Formerra ernannt.

Kyle verfügt über 26 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Spezialchemikalien, Industriemineralien und Industriepolymere. Damit wird er Formerra, das durch wirtschaftliche Investitionen, globale Expansion und forciertes Wachstum an einem Wendepunkt angelangt ist, in leitender Funktion bei der Umsetzung seiner Geschäftsstrategie unterstützen.

Im Zuge der Umsetzung unserer globalen Strategie sind wir für einen Wachstumsschub, der durch erhebliche Investitionen in unsere Geschäftskompetenzen in den letzten zwei Jahren begünstigt wird, gut gerüstet, so Cathy Dodd, Chief Executive Officer von Formerra. In den letzten Jahren haben wir strategische Übernahmen in Europa und Mexiko getätigt, unser Standbein in Europa und Südostasien weiter gefestigt, unser Produktangebot an Elastomeren und Hochleistungspolymeren erweitert, unsere digitale Online-Handelsplattform optimiert und ISCC PLUS-Zertifizierungen eingeführt, was unseren Kunden weltweit einen größeren Nutzen bringt. Kyles Fachkenntnisse auf dem Gebiet der strategischen Planung und Führung sowie seine Erfolgsbilanz bei Quaker Houghton und DuPont passen hervorragend zu dieser dynamischen Entwicklung.

Darüber hinaus hat Formerra zwei Änderungen im Führungsteam bekannt gegeben, die auf eine Steigerung der operativen Kompetenz und den Aufbau starker Partnerschaften mit internationalen Lieferanten abzielen. Doug Zupan, bisher Vice President of Operations, wurde zum Chief Operating Officer befördert. Er wird für die Optimierung der betrieblichen Abläufe auf globaler Ebene, sowie für Effizienz und Teamkoordination zuständig sein. Michael Ellison, vormals Senior Director, Product Management, wurde zum Vice President, Product Management, befördert. In dieser Funktion wird er im Konzern in leitender Funktion für die Stärkung und Erweiterung der Partnerschaften mit internationalen Lieferanten verantwortlich zeichnen.

Zu guter Letzt geben wir das Ausscheiden von Herrn Robert Zusy, Vice President of Sales, aus dem Unternehmen bekannt. Robert Zusy bekleidete im Laufe seiner 30-jährigen Karriere zahlreiche kaufmännische Funktionen und hatte einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsinitiativen von Formerra, die den Geschäftsteams auch in Zukunft als Orientierungshilfe dienen werden.

Über Formerra

Formerra ist ein anerkanntes Vertriebsunternehmen für technische Materialien, das die weltweit führenden Hersteller von Polymeren und Spezialmaterialien mit Tausenden von Erstausrüstern und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität verbindet. Das Unternehmen verfügt über technische und kaufmännische Kompetenzen und kombiniert in einzigartiger Weise ein breit gefächertes Portfolio mit einer starken Lieferkette, Branchenkenntnissen, Service, erstklassigen E-Commerce-Kenntnissen und Einfallsreichtum. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedensten Branchen bei der neuen und verbesserten Planung, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung von Produkten, mit denen mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit möglich wird. Weitere Details finden Sie unter www.formerra.com.

Kontaktinformationen

Juan Guerrero

Marketing Communications

juan.guerrero@formerra.com

+1 630-972-3145

