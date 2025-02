Italien: Inflation steigt unerwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflation im Januar unerwartet gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate von 1,4 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang um 1,1 Prozent prognostiziert.

Die italienische Inflationsrate liegt aber weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Sie strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone war die Rate im Januar auf 2,5 Prozent gestiegen./jsl/jkr/jha