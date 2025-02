OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann übernimmt ...

Bertelsmann übernimmt U.S.-Logistik-Dienstleister und baut seine Position in Nordamerika weiter aus (FOTO) Gütersloh (ots) - - Boost-Investition in dreistelliger Millionenhöhe stärkt Bertelsmann in seinem größten und wichtigsten Einzelmarkt - Tochterunternehmen Arvato erwirbt den US-amerikanischen Third-Party-Logistics-Anbieter Carbel LLC und United Customs Services - Strategischer Schritt zum Einstieg in den Wachstumsmarkt E-Commerce-Services für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA - US-amerikanisches Netzwerk von Arvato wächst durch die Übernahme auf landesweit 16 Distributionscenter mit einer Lagerfläche von rund 650.000 qm Bertelsmann weitet seine Geschäftsaktivitäten in den USA aus und stärkt damit seine Position im für das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen inzwischen größten und wichtigsten Einzelmarkt. Die Bertelsmann-Tochter Arvato übernimmt den US-amerikanischen Third-Party-Logistics (3PL) Anbieter Carbel LLC sowie United Customs Services. Dieser Schritt markiert für Bertelsmann den Einstieg in den Wachstumsmarkt E-Commerce-Services für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA. Die Übernahme erfolgt im Rahmen des konzernweiten Boost-Programms, in das in den vergangenen Jahren bereits Investitionsmittel in Höhe von fast sechs Milliarden Euro geflossen sind. Insgesamt geplant ist eine Investitionssumme von acht Milliarden Euro. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann sagt: "Bertelsmann erwirtschaftet schon heute den größten Teil seines Umsatzes in den USA; und unser Ziel ist es, in diesem großen, wichtigen und innovativen Markt weiter zu wachsen. Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Investition von Arvato im Rahmen unseres Boost-Programms in dreistelliger Millionenhöhe für Bertelsmann wie für unsere globalen Dienstleistungsgeschäfte strategisch von großer Bedeutung. Mit der Übernahme bringt sich Arvato in eine optimale Ausgangsposition, um zukünftig im Wachstumssegment E-Commerce-Services für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA eine bedeutende Rolle zu spielen." Frank Schirrmeister, CEO von Arvato, ergänzt: "Dieser strategische Schritt ermöglicht es unseren Unternehmen, das Dienstleistungsangebot für unsere Kunden zu erweitern und unseren Kundenstamm insbesondere in den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle zu vergrößern. Carbel und United Customs Services sind mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich der Einzelhandels- und Bekleidungslogistik die perfekten Partner, um unseren Auftraggebern noch mehr maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Unser kombiniertes Wissen wird unser Wachstum in den USA vorantreiben und uns neue Möglichkeiten eröffnen. Wir freuen uns darauf, als ein Team zusammenzuarbeiten, das dieselben Werte teilt und kontinuierlich nach Erfolg strebt." Mit der Carbel LLC erwirbt Arvato einen Full-Service-3PL-Anbieter mit einem Fokus auf Mode und Einzelhandel, der nationale und internationale Kunden aus verschiedenen Branchen bedient. Das US-amerikanische Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lager-, Distributions- und Transportdienstleistungen und operiert von seinen sechs strategisch günstig gelegenen Standorten in Florida (2), Pennsylvania (2), Kalifornien und New York. In Summe verfügen diese Standorte über eine Lagerfläche von fast 150.000 Quadratmetern. United Customs Services bietet komplette Import- und Exportlösungen mit einem hochwertigen Service. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Remote Location Filing in den USA, Zollabfertigung und Trade Compliance. United Customs Services ist seit 2007 CTPAT-zertifiziert und bekannt für die Vereinfachung globaler Handelsprozesse, die Kunden, die international tätig sind, helfen, ihre Abläufe zu optimieren. In den USA verfügt Arvato jetzt über ein Netzwerk von insgesamt 16 Lagerhäusern mit einer Lagerfläche von rund 650.000 Quadratmetern. Der dortige E-Commerce-Sektor verzeichnete in den vergangenen Jahren hohe Wachstumsraten und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um fünf Prozent pro Jahr wachsen. Die beiden Akquisitionen in den USA folgen auf die Anfang Januar abgeschlossene Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics durch Arvato. ATC mit Stammsitz in Irland ist auf Hochsicherheitstransporte und technische Dienstleistungen in der Rechenzentrumsbranche spezialisiert. Damit unterstreicht Arvato sein Engagement bei der Diversifizierung seines Portfolios und der Ausweitung seiner Aktivitäten in wichtigen Wachstumssektoren. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. http://www.bertelsmann.de Über Arvato Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an 90 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen. Arvato ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. https://www.arvato.com . Über Carbel und United Customs Services Carbel LLC ist ein zuverlässiger Anbieter von Logistikdiensten, der Vertriebs-, Lager- und Einlagerungslösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt anbietet. United Customs Services vereinfacht den internationalen Handel mit Import- und Exportlösungen, einschließlich Abfertigungs- und Compliance-Diensten. 